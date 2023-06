Gurten lässt nach Startschwierigkeiten gegen Weiz nichts anbrennen

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:06

Die Union Raiffeisen Gurten gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte mit 3:1 gegen den SC ELIN Weiz. Die Beobachter waren sich einig, dass der SC Weiz als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Die Union Gurten war beim 1:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Dabei führten die Weizer zunächst sogar mit 1:0, mussten sich dann aber noch geschlagen geben.

Weiz geht in Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Weizer. Vor 400 Zuschauern markierte Raffael Mohr das mit einem Volleyschuss nach einer Freistoßflanke 1:0 für Weiz (8.). Mit der Führung im Rücken wollen die Weizer nachlegen, woraus aber nichts wird. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 60. Minute erzielte Gurten den Ausgleich.

Im zweiten Durchgang verteidigt Weiz gut. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Chidera Henry Nwoga, der in der 78. Minute zur Stelle war. Hoher Ball von der Mittellinie hinter die Verteidigung. Florian Schütz pflückt sich den Ball runter und umkurvt den Tormann - von dort musste nur noch ins leere Tor einschieben. In der 77. Minute ist das Spiel gedreht. Flanke von der rechten Seite auf die erste Stange, wo Chidera mit dem Kopf bereitsteht. Die Union Raiffeisen Gurten baute die Führung in der Nachspielzeit aus. Murauer zog von der rechten Strafraumkante ohne Bedrängnis Richtung Tor und schob den Ball durch die Beine des Goalies. Am Ende stand die Union Gurten als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Vierter Tabellenplatz für Gurten

Gurten schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Die Verteidigung der Union Raiffeisen Gurten stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 29 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Für die Union Gurten lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 16 Siegen, sieben Remis und nur sieben Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Gurten zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach allen 30 Spielen findet sich der SC ELIN Weiz in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Regionalliga Mitte vorbereiten. Der SC Weiz bestätigte den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte Weiz 64 Gegentreffer. Die Saisonausbeute des SC ELIN Weiz ist mager: Die Bilanz setzt sich aus neun Erfolgen, vier Remis und 17 Pleiten zusammen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Weiz auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Weiz hat sich nur auf das Umschaltspiel konzentriert. Leider fanden wir in der ersten Halbzeit keine Lösungen gegen die tiefstehenden Weizer. Somit ging es dann mit 0:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann mehr Druck erzeugen und nach dem 1:1 ging es nur noch in eine Richtung."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – SC ELIN Weiz, 3:1 (0:1)

93 Stephan Murauer 3:1

78 Chidera Henry Nwoga 2:1

60 Florian Schuetz 1:1

8 Raffael Mohr 0:1

