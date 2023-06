Kalsdorf gelingt gegen den SAK ein versöhnlicher Abschluss

Details Samstag, 10. Juni 2023 10:12

Im Duell der beiden bereits fix abgestiegenen Vereine SC Kalsorf und SAK, konnten sich die Hausherren knapp mit 2:1 durchsetzen. Zwei Treffer für die Kalsdorfer in der Schlussphase drehten die Partie. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Torlose 45 Minuten

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beide Teams agierten sehr neutralisiert und gefährliche Torchancen waren vorerst Mangelware. So ging es mit einem 0:0 in die Kabine zum Pausentee.

Kalsdorf dreht noch das Spiel

70 Minuten waren gespielt, als Enes Brdjanovic vor 200 Zuschauern die Führung für den SAK Klagenfurt, nach einem verwandelten Pass in den Fünferraum besorgte. Der SC Kalsdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (72.). Samuel Oteng verwertete eine hohe Hereingabe von links erfolgreich zum Ausgleich. Die Steirer wollten sich jetzt noch mit erhobenen Hauptes aus der Regionalliga Mitte verabschieden und legten nochmals nach. In der 83. Minute konnte Sanel Hodzic sein Team in Führung bringen. Die Plassnegger-Elf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und konnte in der letzten Runde der Saison 2022/23 noch einen Sieg verbuchen.

Mit 70 Gegentreffern stellte der SC Copacabana Kalsdorf die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff des SC Copacabana Kalsdorf fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 30 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saisonausbeute des SC Kalsdorf ist mager: Die Bilanz setzt sich aus sieben Erfolgen, zwei Remis und 21 Pleiten zusammen.

Der SAK Klagenfurt beendet die Rückrunde damit ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr das Schlusslicht bisher ein. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Der SAK schoss in dieser Spielzeit lediglich 29 Tore. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für den SAK Klagenfurt. Die katastrophale Bilanz: zwei Siege, acht Remis und 20 Niederlagen.

Regionalliga Mitte: SC Copacabana Kalsdorf – SAK Klagenfurt, 2:1 (0:0)

83 Sanel Hodzic 2:1

72 Samuel Rich Oteng 1:1

70 Enes Brdjanovic 0:1

