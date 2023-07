Aufsteiger Voitsberg zerlegt Weiz und feiert Liga-Comeback nach Maß

Details Freitag, 28. Juli 2023 21:47

Der ASK Voitsberg empfing am Freitagabend in der ersten Runde der Regionalliga Mitte den SC Weiz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel gegen den Aufsteiger, erlitten aber einen kapitalen Fehlstart. Die Oststeirer verloren bei den Weststeirern klar und deutlich mit 0:4. Voitsberg feiert damit ein Comeback in der dritthöchsten Spielklasse nach Maß.

Schwungvolle Voitsberger

Die Gastgeber starten schwungvoll in die Partie. Man will hier sofort zeigen, wer als Sieger vom Platz geht. Vorerst gelingen aber keine Tore. Das sollte sich jedoch ändern. Weiz tut sich schwer. Nach einigen Halbchancen ist es schließlich so weit. Philipp Scheucher versenkt das Leder im Kasten der Weizer - schön herausgespielte Aktion und Scheucher schießt das Leder aus 20 Metern flach ins Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Daraus wird aber nichts. Kurz vor der Pause eine Situation, die gleich nach Wiederbeginn eine bittere Konsequenz für Weiz haben sollte. Philipp Schellnegger sieht die Gelbe Karte, ehe es in die Kabinen geht.

Schellnegger sieht Gelb-Rot

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer folgenschweren Entscheidung von Schellnegger, der in der 49. Minute Gelb-Rot sieht. Damit ist Weiz einen Mann weniger. Kurz darauf steht es dann auch schon 2:0 für die Voitsberger. Philipp Zuna versenkt das Leder nach einem Konter mit einem Schuss ins lange Eck im Kasten.

Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Weststeirer haben aber noch nicht genug. Stefan Sulzer sorgt in der 75. Minute für das 3:0, ehe Scheucher in der Nachspielzeit auch noch das 4:0 erzielt. Das dritte fiel nach einem Corner der Weizer, den Goalie Schögl wegfaustete und damit einen Konter einleitete. Das vierte Tor fiel nach einem schönen herausgespielten Angriff und einem Querpass. Dazwischen hätten die Voitsberger weitere Tore erzielen können. Nach etwas mehr als 90 Minute pfeift der Schiedsrichter schließlich ab.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Natürlich kann man mit so einem Start in die Saison nur zufrieden sein. Wenn man etwas kritisieren will, dann ist es die Chancenauswertung. Der Sieg hätte höher ausfallen können."

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SC BauerBikes Weiz, 4:0 (1:0)

94 Philipp Scheucher 4:0

75 Stefan Sulzer 3:0

49 Philipp Zuna 2:0

32 Philipp Scheucher 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei