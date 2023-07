Heimsieg zum Auftakt! Vöcklamarkt zwingt St. Anna in die Knie

Details Freitag, 28. Juli 2023 22:42

Startschuss in die neue Regionalliga Mitte-Saison! UVB Vöcklamarkt bekam es zu Hause mit dem USV St. Anna/A. zu tun. Die Oberösterreicher spielten sich vor eigenem Publikum nach 25 Minuten einen zwei Tore-Vorsprung heraus. Die Gäste aus der Südoststeiermark konnten wenig später verkürzen. Im zweiten Abschnitt besiegelten die Hausherren dann den Heimsieg.

Vöcklamarkt legt vor

Die Heimischen agierten gleich von Beginn weg fokussiert. Nach 14 Minuten zappelte das Leder das erste Mal im Netz. Franko Knez verwertete ein Zuspiel im Strafraum eiskalt zum 1:0 für die Laganda-Elf. Die Hausruckviertler agierten danach weiterhin offensiv bemüht. In der 25. Minute verdoppelte Vöcklamarkt die Führung. Knez spielte einen guten Laufpass Ivan Jakesevic. Der UVB-Akteur fackelte nicht lange und schob die Kugel vorbei an St. Anna-Keeper Donner ins Tor zum 2:0.

Nach dem zweiten Treffer schienen aber auch die Gäste endlich aufzuwachen. Nach dem Anstoß konnte St. Anna das Geschehen in den gegnerischen Strafraum verlagern. Luka Maric konnte dann in der 28. Minute im Strafraum verkürzen. Bis zur Pause änderte sich allerdings nichts mehr am Zwischenstand.

Die Punkte bleiben im Hausruckviertel

Nach Wiederbeginn waren wieder die Vöcklamarkter aktiver. Nach 56 Minuten kam die Kugel auf Lukas Purkrabek. Dieser traf von halb rechts im Strafraum zum dritten Mal für Vöcklamarkt ins Schwarze. Ein ungünstiger Zeitpunkt aus Sicht der Gäste. Diese ließen die Köpfe aber nicht hängen. Abermals konnten sie verkürzen. Christoph Kobald erzielte nach einem Corner das 2:3. Nun wurde das Spiel ruppiger und körperbetonter und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Nach 90 Minuten freuten sich aber die Vöcklamarkter über einen engen aber nicht unverdienten 3:2-Erfolg über St. Anna.

Omer Tarabic (Sportl. LeiterVöcklamarkt): „Es war ein sehr enges und kampfbetontes Spiel. Wir wussten, dass St. Anna eine gefährliche Mannschaft ist. Zum Schluss ließen wir ihnen aber keine Möglichkeit mehr auf den Ausgleich, wodurch der Sieg knapp aber verdient war.“

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 3:2 (2:1)

66 Christoph Kobald 3:2

55 Lucas Purkrabek 3:1

27 Luka Maric 2:1

25 Ivan Jakesevic 2:0

14 Franko Knez 1:0

Foto: Alois Huemer

