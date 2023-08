In Minute 92! Voitsberg erzwingt Remis gegen LASK Amateure

Details Freitag, 04. August 2023 23:07

Das Spiel vom Freitag zwischen dem LASK Amateure OÖ und ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg endete mit einem 2:2-Remis. Die Oberösterreicher lagen aber schon mit 2:0 voran, ehe die Voitsberger noch in letzter Sekunde ausgleichen konnten. Philipp Zuna drückte das Leder über die Linie.

Führung für die Gastgeber

Die LASK Amateure OÖ gingen vor 300 Zuschauern schon nach wenigen Augenblicken in Führung. Sebastian Wimmer war es, der in der siebten Minute zur Stelle war. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn in der Folge kommen auch die Gäste besser ins Spiel. Für Tore reicht es bei den Weststeirern aber nicht. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte.

Voitsberg gibt Vollgas

Im zweiten Durchgang ein Ebenbild des ersten Abschnittes: In der 46. Minute brachte Marco Schabauer das Netz für den LASK Amateure OÖ per Abstauber zum Zappeln. Bitter für Voitsberg, das sich so viel vorgenommen hatte. Die Gäste können aber nach einer schönen Aktion antworten: Alexander Rother ließ sich in der 53. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für ASK Voitsberg. Jetzt werfen die Voitsberger alles nach vorne, wollen unbedingt noch den Ausgleich. Sie erspielen sich auch gute Chancen, vorerst will das Tor aber nicht gelingen. Für die Gäste avancierte Philipp Zuna zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. Letztlich gingen die SPG LASK Amateure OÖ und Voitsberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für den LASK Amateure OÖ sprangen in den insgesamt 30 Spielen der letzten Saison 69 Punkte und der zweite Platz heraus.

ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition zwei.

Der SPG LASK Amateure OÖ Amat. klettert nach diesem Spiel auf den zehnten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag tritt der LASK Amateure OÖ bei den RZ Pellets WAC Amateure an, während ASK Voitsberg zwei Tage zuvor die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfängt.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Ich denke, dass das Remis letztlich ein gerechtes Ergebnis ist, auch wenn wir zu den denkbar schlechtesten Zeitpunkten die Gegentreffer bekommen haben."

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 2:2 (1:0)

92 Philipp Zuna 2:2

53 Alexander Rother 2:1

46 Marco Schabauer 2:0

7 Sebastian Wimmer 1:0

