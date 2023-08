Wallern/St. Marienkirchen landet 3-Punkter gegen Vorwärts Steyr

Details Sonntag, 06. August 2023 15:46

Nach dem Heimsieg gegen die LASK Amateure OÖ im Auftaktspiel, ging es für Vorwärts Steyr in der zweiten Runde zum Aufsteiger SPG Wallern/St. Marienkirche.

Wallern etwas besser im Spiel

Nachdem die Anfangsphase zunächst ausgeglichen und chancenarm verlief, kamen die Haidacher-Truppe zunehmend besser ins Spiel. Sie konnte nach einem Eckball u.a. einen Lattentreffer verzeichnen. Auf der anderen Seite scheiterte Sulejmanovic an Wallern-Torhüter Zach und ein Schuss von Hamza El Cheick ging knapp daneben. Nach 35 Minuten zappelte das Spielgerät erstmals im Netz. Nach einem Ballverlust der Steyrer vollendete Dejan Misic einen Konter erfolgreich zum 1:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Heimsieg für den Aufsteiger

Gleich wenige Momente nach Wiederbeginn hatten die Trattnachtaler eine Chance auf das zweite Tor. Der Standard fand aber nicht den Weg in das Vorwärts-Gehäuse. Wallern bot in der zweiten Halbzeit eine gute Defensivleistung. Die favorisierten Gäste taten sich schwer, nennenswerte Chancen herauszuspielen. So brachten die Hausherren den Vorsprung aus der ersten Hälfte über die Zeit und durften sich am Ende über einen Heimsieg freuen.

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:0 (1:0)

35 Dejan Misic 1:0

