Wieder ein souveränder Sieg! SPG HOGO Wels gewinnt gegen ASK Klagenfurt klar

Details Sonntag, 06. August 2023 16:14

Die zweite Runde der Regionalliga Mitte brachte das Aufeinandertreffen zwischen Titelfavorit SPG HOGO Wels und dem Aufsteiger ASK Klagenfurt. Nachdem sich in der Startphase der Partie beide Mannschaften Chancen erarbeiten konnten, setzten die Welser schon in der ersten Hälfte die Kugel dreifach ins Gehäuse. Dadurch war schon nach 45 Minuten der Grundstein für einen Heimsieg gelegt.

Viele Chancen zu Beginn

Die Oberösterreicher schienen gleich von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen zu wollen. Roko Mislov probierte es an der Strafraumgrenze und verfehlte das Ziel knapp. Aber auch der Kärntner Gast spielte schon eifrig mit. Denis Sinanovic platzierte die Kugel neben das Tor. Nach 17 Minuten fiel dann der erste Treffer. Durch eine Hereingabe von Oberwinkler, nutzte Mislov die Situation durch eine Gestocher aus und traf zum 1:0. Die Messestädter waren nun besser im Spiel. Nachdem einige Versuch vorerst erfolglos blieben, konnte Jonas Schwaighofer nach Vorarbeit von Plojer zu einem guten Zeitpunkt das 2:0 erzielen (41.). Vor dem Pausenpfiff konnte sich noch Roko Mislov mit einem Torerfolg belohnen. In der 44. Minute schob er zum verdienten Pausenstand von 3:0 für die Gastgeber ein.

Nichts brannte mehr an

Nach Wiederanpfiff ließen die Welser durch eine kompakte Defensivarbeit keine Zweifel am Spielstand aufkommen. Die Klagenfurter konnten kaum in die Offensive gehen. Wels hatte noch zwei Mal mit einem Pfostenschuss Pech. Ebenso konnte eine Doppelchance kurz vor dem Schlusspfiff nicht verwertet werden. In der zweiten Halbzeit fielen keine Treffer mehr und der hohe Sieg war für die SPG Wels nie so richtig in Gefahr. Wels hat nun nach zwei Runden das Punkte-Maximum auf dem Konto, die Gäste hingegen haben zwei Niederlagen kassiert.

Am kommenden Freitag tritt SPG HOGO Wels bei der UVB Vöcklamarkt an, während ASK Klagenfurt zwei Tage später den SC BauerBikes Weiz empfängt.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – ASK Klagenfurt, 3:0 (3:0)

44 Roko Mislov 3:0

41 Jonas Schwaighofer 2:0

17 Roko Mislov 1:0

