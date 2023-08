Deutschlandsberg entführt drei Punkte bei Union Gurten

Details Samstag, 19. August 2023 00:47

In der vierten Runde der Regionalliga Mitte bekam es Union Gurten zu Hause mit dem Deutschlandsberger SC zu tun. Die Südweststeirer haben in dieser noch jungen Saison bereits zwei Auswärtssiege am Konto. Gurten ist aus den vergangenen Jahren für die Heimstärke bekannt. Nach engen und spannenden 90 Minuten konnten die Gäste ihre Serie in der Fremde prolongieren.

Knappe Führung für den DSC

Das Spiel fand mit einem gegenseitigen Abtasten seinen Beginn. Vereinzelt konnten sich beide Mannschaften in Richtung Strafraum bewegen. Zu Ende gespielt wurde vorerst aber noch nichts. Auf dem kleinen Platz in Gurten versuchten die Hausherren sich mit Ballbesitzfußball die Oberhand zu erspielen. Nach einer halben Stunde klingelte es allerdings in ihrem Kasten. Niko Tisaj leitete elegant mit der Ferse auf Fuchshofer weiter, der dann sehenswert per Lupfer traf. Die DSC-Elf versuchte ein paar Minuten später in Person von Niko Tisaj nachzusetzen, sein Versuch konnte aber noch rechtzeitig geklärt werden. Langsam aber sicher fand auch Gurten sukzessive ins Spiel. Die Hausherren zeigten ein gutes Offensivspiel und schossen einige Male auf das Tor. Die Abwehr der Gäste konnte aber Schlimmeres verhindern. Pausenstand: 0:1.

Gurten aktiver aber Deutschlandsberg siegreich

Im zweiten Kapitel der Begegnung kamen die Oberösterreicher besser und aktiver aus der Kabine. Die Versuche endeten aber bei Deutschlandsberg-Tormann Jonas Veit. Die Gäste wussten den Angriffen der Madritsch-Elf mit einer disziplinierten Defensivleistung entgegenzusetzen. Die Steirer konnten vereinzelt durch Konter den Weg in die Offensive finden. In der 77. Minute schoss Tisaj die Kugel auf das Gurten-Gehäuse. Tormann Wimmer konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen und das Spielgerät sprang ihm aus den Armen. Matic Predanic lauerte goldrichtig und versenkte zum 0:2. Fuchshofer hatte noch die Riesenmöglichkeit auf die Entscheidung auf dem Fuß. Gurten-Torwart Wimmer konnte jetzt aber sehr gut parieren (87.). Diese Parade leitete gleichzeitig einen Konter ein, den Fabian Wimmleitner hoch ins lange Eck erfolgreich vollziehen konnte. Das Spiel stand ergebnistechnisch wieder auf Messers Schneide. Schlussendlich fehlte den Hausherren aber die Zeit, um noch am Spielstand entsprechend feilen zu können. Damit feierten die Deutschlandsberger am Ende bereits den dritten Auswärtssieg in dieser noch jungen Saison.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter Deutschlandsberg): „Die Mannschaft hat heute einen sehr disziplinierten Auftritt hingelegt. Mit einer soliden Defensivleistung ließen wir wenig anbrennen. Gurten ist zu Hause immer sehr stark, dementsprechend schwer war dieses Spiel. Vielleicht half uns auch ein wenig das Glück, dennoch fanden wir heute über das Kollektiv zum Erfolg.“

Am kommenden Samstag trifft die Union Raiffeisen Gurten auf den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, Deutschlandsberg spielt tags zuvor gegen SPG HOGO Wels.

Foto: Dieter Faller

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – DSC Wonisch Installationen, 1:2 (0:1)

88 Fabian Wimmleitner 1:2

77 Matic Predanic 0:2

33 Marco Fuchshofer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.