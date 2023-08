Völlig verrückte Aufholjagd! St. Anna schlägt Junge Wikinger Ried nach 0:3-Rückstand

Details Samstag, 19. August 2023 22:30

Was für ein Spiel in der Regionalliga Mitte! Nachdem der Junge Wikinger Ried bereits scheinbar uneinholbar in Front gelegen hatte, vollbrachte der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen am Samstag noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich mit 4:3 durch.

Ried legt vor

Das Spiel beginnt mit wie eine Rakete startetenden Riedern. Vor 100 Zuschauern war Hamza Samardzic mit der Führung zur Stelle (14.). Für das 2:0 des Junge Wikinger Ried zeichnete Erion Aljiji verantwortlich (34.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte das Heimteam auf 3:0 (39.). St. Anna ist völlig geschockt. Damit hatte man nicht gerechnet. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte aber plötzlich Andreas Lackner seine Chance und schoss das 1:3 (45.) für den USV St. Anna/A - er überhebt den Goalie aus 30 Metern. Mit der Führung für den Junge Wikinger Ried ging es in die Kabine.

St. Anna holt auf

Im zweiten Durchgang war St. Anna plötzlich präsent von Minute 46 an. Paul Kiedl traf zum 2:3 zugunsten von St. Anna/A. (60.) nach einem Eckball von Kobald per Direktabnahme. Was dann folgte, ist völlig verrückt. In der 72. Minute gibt es Elfmeter für die Steirer nach Foul an Kiedl. Kobald tritt an und es gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Das ist aber noch nicht gewesen, denn die Mannen von Trainer Spath wollten mehr. Die Rieder ließen nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte. Denn in der 76. Minute köpft Florian Weiler nach Maßflanke von Muhr ein und stellt das Spiel völlig auf den Kopf.

Die Abwehrprobleme des Junge Wikinger Ried bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Der USV St. Anna/A. macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zehn.

St. Anna/A. holte auswärts bereits vier Zähler. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Kommende Woche tritt der Junge Wikinger Ried beim SK BMD Vorwärts Steyr an (Freitag, 19:00 Uhr), einen Tag später genießt der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen Heimrecht gegen die Union Raiffeisen Gurten.

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen - leider konnten wir das in der ersten Halbzeit nicht abrufen. Wir sind dann trotz des Rückstandes sehr optimistisch aus der Kabine gekommen und konnten das Spiel noch drehen! Vor allem zweite Halbzeit hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt. Gratulation an die Mannschaft und dem Trainer für die 2. Halbzeit."

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 3:4 (3:1)

76 Florian Weiler 3:4

72 Christoph Kobald 3:3

60 Paul Kiedl 3:2

45 Andreas Lackner 3:1

39 Oguzhan Özlesen 3:0

34 Erion Aljiji 2:0

14 Hamza Samardzic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.