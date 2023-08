Erster Sieg! ASK Klagenfurt gewinnt bei den LASK Amateuren OÖ

Details Freitag, 18. August 2023 23:58

Der Aufsteiger aus Klagenfurt konnte beim Auswärtsspiel bei den LASK Amateuren OÖ überraschend einen Sieg einfahren. Bereits zur Pause führten die Kärntner mit 2:0. Am Schluss konnten sie sich über einen 3:1-Sieg freuen.

ASK Klagenfurt mit 2:0 in Front

Den ersten Berührungspunkt mit dem gegnerischen Tor konnten die Hausherren markieren. Seinen Schuss aus einem spitzen Winkel konnte ASK-Keeper Grubor klären. Im Gegenzug erzielte aber der Aufsteiger aus Klagenfurt dann die Führung (23.). Anej Kmetic war mit einem Schuss vom Sechzehner erfolgreich und erzielte die Führung der Thuller-Elf. Der Vizemeister versuchte daraufhin den Ausgleich zu erzielen, die Kärntner hielten aber vorerst dagegen und konnten sich bald darauf zum zweiten Mal belohnen. Mersei Nsandi traf nach einer herrlichen Ferserl-Vorlage zum 2:0 für den ASK Klagenfurt. Mit diesem Resultat beendete SR Sabathi die erste Halbzeit.

ASK Klagenfurt holt den ersten Dreier

Kurz nach Wiederbeginn drohte die Partie eine entscheidende Wendung zu bekommen. Die Hausherren bekamen vom Schiedsrichterteam einen Strafstoß zugesprochen. Marco Toro legte sich die Kugel auf den entsprechenden Punkt und führte aus. Der RLM-Torschützenkönig aus der abgelaufenen Saison verkürzte auf 1:2. Die Enengl-Elf konnte den Schwung aus dem Anschlusstreffer jedoch nicht in einen weiteren Sturmlauf ummünzen. Nach 60 Minuten zeigte der Unparteiische wieder auf den Elfmeterpunkt. Diesmal aber zu Gunsten der Klagenfurter. Der Kapitän Danijel Micic verwandelte anschließend den Strafstoß und somit waren die Gäste wieder mit zwei Toren in Front. Zwei LASK-Chancen wussten die Kärntner im Finish noch zu verhindern und somit entführte der ASK Klagenfurt drei Zähler aus Linz.

Dietmar Thuller (Trainer ASK Klagenfurt): „Bisher hatten wir in dieser Spielzeit kaum Glück. Dazu kamen noch viele Ausfälle und wir konnten keine Punkte sammeln. Heute konnten wir dann allerdings endlich alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Nach dem Zwei-Tore-Vorsprung agierten wir defensiv sehr diszipliniert und ließen dem LASK nicht viele Möglichkeiten. Ein verdienter Sieg!"

Der LASK Amateure OÖ tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der UVB Vöcklamarkt an. Einen Tag später empfängt ASK Klagenfurt die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Foto: ASK Klagenfurt/fb

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – ASK Klagenfurt, 1:3 (0:2)

60 Danijel Micic 1:3

47 Marco Siverio Toro 1:2

34 Mersei Dieu Nsandi 0:2

23 Anej Kmetic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.