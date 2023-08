Dritter Heimsieg! Vorwärts Steyr gewinnt OÖ-Derby gegen Junge Wikinger Ried

Details Samstag, 26. August 2023 08:24

Der SK Vorwärts Steyr bekam es in der 5. Runde der Regionalliga Mitte mit den Jungen Wikingern Ried zu tun. Nach 90 Minuten durften sich die Steyrer über drei Punkte freuen. Vor eigenem Publikum konnte die Eitl-Elf somit alle Spiele der laufenden Saison gewinnen.

1:0 nach 45 Minuten

Die Beginnphase enthüllte vorerst ein Bild des Abtastens beider Mannschaften. Vorwärts Steyr konnte sich dann etwas mehr spielerisches Übergewicht erarbeiten und kam zu den ersten Torchancen. Ried-Tormann Liu konnte Schlimmeres verhindern. Comeback-Spieler Oliver Filip setzte sich ebenfalls mit einer Chance in Szene. Sein Versuch landete knapp neben dem Tor. Die Gäste kamen bisher durch Standards zu ihren Möglichkeiten. Belohnen konnten sich jedoch die Hausherren. Hamza Ech Cheikh stürmte über links in den Ried-Strafraum und umkurvte den Keeper. Damit gelang den Gastgebern zu einem wichtigen Zeitpunkt die Führung.

Ried schlägt zurück, Steyr siegt

Die zweite Hälfte begann mit einem kräftigen Statement der Innviertler. Durch einen Eckball erzielten die Jungen Wikinger in Person von Jakob Obernberger per Kopf das 1:1. Die Zauner-Elf meldete sich damit zurück und konnte auch mehr Spielanteile aufweisen. Dennoch blieb es vorerst beim Gleichstand. In der Schlussphase gelang Steyr dann aber noch der Durchbruch. Daniel Bilic schob in der 84. Minute zum viel umjubelten 2:1 ein. Ried versuchte noch alles nach vorne zu werfen. Den Spielstand konnten die Steyr-Spieler jedoch beibehalten und der dritte Sieg im dritten Heimspiel stand zu Buche.

Die Lage des Junge Wikinger Ried bleibt angespannt. Gegen Vorwärts Steyr musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SK BMD Vorwärts Steyr setzte sich mit diesem Sieg vom Junge Wikinger Ried ab und belegt nun mit neun Punkten den vierten Rang, während der Junge Wikinger Ried weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft der SK Vorwärts Steyr auf ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, der Junge Wikinger Ried spielt tags darauf gegen die Union Raiffeisen Gurten.

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): "Der Sieg geht über 90 Minuten gesehen in Ordnung. Die Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert. Ich bin sehr zufrieden, dass wir zu den Torabschlüssen kamen."

Foto: Josef Moser

Regionalliga Mitte: SK BMD Vorwärts Steyr – Junge Wikinger Ried, 2:1 (1:0)

84 Daniel Bilic 2:1

49 Jakob Obernberger 1:1

44 Hamza Ech Cheikh 1:0

