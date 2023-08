3 Tore in letzten 6 Spielminuten: Allerheiligen fegt über Weiz hinweg

Details Freitag, 25. August 2023 21:36

Erfolglos ging der Auswärtstermin des SC BauerBikes Weiz beim ASV Allerheiligen über die Bühne. Der SC Weiz verlor das Match mit 0:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Allerheiligen wusste zu überraschen. Allerdings: Drei der vier Allerheiligener Tore fielen in den letzten sechs Spielminuten. Allerheiligen schließt damit zu Weiz auf und hat jetzt auch sechs Punkte auf dem Konto.

Weiz druckvoll

Die Anfangsphase gehört Weiz - man drückt auf das 1:0, dieses will aber nicht gelingen. In der Folge übernehmen die Südsteirer das Kommando. Bis zum ersten Treffer dauert es dann aber. 450 Zuschauer verfolgten das 1:0 des Heimteams in der 38. Minute. Jonas Janetzko ist nach einem Ausputzer aus dem eigenen Sechzehner frei durch - auch Keeper Enrico Temmel kommt zu spät. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der ASV Allerheiligen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Stange und Latte

Im zweiten Durchgang verwalten die Allerheiligener zunächst die Führung. Man hat dann Pech, trifft die Stange und in die Latte. Die Weizer riskieren immer mehr. Dann ist das Spiel entschieden. In der 89. Minute erzielte Marvin Hernaus das 2:0 für Allerheiligen. Kurz darauf traf Dino Kovacec in der Nachspielzeit für den ASV Allerheiligen (91.). Julian Janetzko setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Allerheiligen kurz vor dem Abpfiff (95.). Am Ende kam der ASV Allerheiligen gegen Weiz zu einem verdienten Sieg.

Der Sieg über den SC BauerBikes Weiz, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den ASV Allerheiligen von Höherem träumen. Allerheiligen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits elf geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASV Allerheiligen.

Weiz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 14 Gegentore verdauen musste. Der SC BauerBikes Weiz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Allerheiligen ist der SPG LASK Amateure OÖ Amat. auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Der SC Weiz misst sich zur selben Zeit mit dem DSC Wonisch Installationen.

Andreas Bedianitsch (Sportlicher Leiter Allerheiligen): "Mit dem Ergebnis muss man zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können und müssen."

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – SC BauerBikes Weiz, 4:0 (1:0)

95 Julian Janetzko 4:0

91 Dino Kovacec 3:0

89 Marvin Hernaus 2:0

38 Jonas Janetzko 1:0

