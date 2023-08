Hochintensives Schlagerspiel zwischen Deutschlandsberg und SPG HOGO Wels endet Remis

Details Samstag, 26. August 2023 10:10

Schlager der Runde zwischen dem Tabellendritten Deutschlandsberg und dem Spitzenreiter SPG HOGO Wels. Das Spiel verlief den Erwartungen entsprechend temporeich und spannend. Nach einer Pausenführung der Hausherren konnten die Welser in der zweiten Halbzeit ausgleichen.

DSC geht in Führung

Die Welser spielten von Beginn an sehr druckvoll und konnten spielerisch das Heft in die Hand nehmen. Entgegen dem Spielverlauf ging in der 22. Minute aber der DSC in Führung. Nach einem Eckball von Christian Degen schraubte sich Marko Hadzic hoch und beförderte die Kugel per Kopf zum 1:0 in die Maschen. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, der Tabellenführer zeigte wieder ein gutes Passspiel und stellte die hohe Qualität in ihren Reihen unter Beweis. Nach 45 Minuten blieb es beim 1:0 für die Hausherren.

Deutschlandsberg mit Chancen, Wels gleicht aus

Nach Wiederbeginn drückten die Oberösterreicher in Richtung DSC-Tor. Die Hausherren hielten mit einer disziplinierten und makellosen Defensivleistung dagegen. Nach einer Stunde waren die Südwest-Steirer gefährlich. Eine Degen-Flanke ging auf die Querlatte. Wenige Minuten später war erneut die Querlatte im Spiel. Nach einem Corner pendelte das Spielgerät zwischen Latte und Torlinie. Pech für die Hausherren! In der 73. Minute belohnten sich die starken Sulimani-Kicker mit dem Ausgleich. Patrick Plojer versenkte einen Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1 in die Maschen. Die Schlussviertelstunde brachte wieder eine bemühte SPG HOGO Wels-Leistung und eine kompakte Defensivleistung der Deutschlandsberger zum Vorschein. Es blieb in einem hochinteressanten Regionalliga Mitte-Schlager beim 1:1.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): „Es war ein spannendes und hochintensives Spiel. Jeder hat gesehen, welche Qualitäten die SPG Wels besitzt. Sie machten von Beginn an Druck und entgegen dem Spielverlauf konnten wir die Führung erzielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch zwei Hochkaräter. Wir nehmen dieses Remis gerne mit.“

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von SPG HOGO Wels und bescheren der Mannschaft den zweiten Platz. Die Verteidigung der Gäste wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst viermal bezwungen.

Am nächsten Freitag reist der DSC Wonisch Installationen zum SC BauerBikes Weiz, zeitgleich empfängt SPG HOGO Wels den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – SPG HOGO Wels, 1:1 (1:0)

76 Patrick Plojer 1:1

23 Marko Hadzic 1:0

