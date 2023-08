Starke zweite Hälfte bringt Wallern/St. Marienkirchen den Sieg in Klagenfurt

Details Samstag, 26. August 2023 19:59

Die fünfte Runde der Regionalliga Mitte beinhaltete das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger ASK Klagenfurt gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen. Stand es zur Halbzeit noch 1:1, setzten sich die Gäste aus Oberösterreich in der zweiten Hälfte dann doch klar durch. Für Wallern/St. Marienkirchen war es der erste Sieg der laufenden in der Fremde.

Wallern mit wichtigem Ausgleich vor der Pause

Die Partie begann zunächst eher ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten einander ab. Erst nach 40 Minuten klingelte es das erste Mal. Die Kärntner im Angriff stellten in Person von Bohdan Romaniuk auf 1:0. Ein scheinbar essentieller Zeitpunkt für den Führungstreffer. Die Oberösterreicher konnten in der ersten Halbzeit aber noch antworten. Oliver Affenzeller glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch aus. Mit dem folgenden 1:1 endete dann die erste Halbzeit.

Turbo in Hälfte zwei gezündet

Nach Wiederbeginn kamen die Trattnachtaler etwas frischer und aktiver aus der Kabine. Der Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit dürfte die Haidacher-Elf beflügelt haben. Philipp Mitter drehte das Spiel für seine Mannschaft in der 47. Minute. Die Gäste machten in dieser Gangart weiter und nur vier Minuten danach stand es 1:3. Dejan Misic beförderte die Kugel in die Maschen des ASK Klagenfurt. Die Oberösterreicher hatte nun das Kommando im Spiel übernommen. Nach etwas mehr als einer Stunde verdoppelte Oliver Affenzeller seine Torausbeute in dieser Begegnung und es kam zum 1:4. Der deutliche Vorsprung zu Gunsten der Gäste war nun die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende machte Stephan Dieplinger sogar noch das fünfte Tor für Wallern. In der Nachspielzeit gab`s dann noch einen zugesprochenen Elfmeter für die Hausherren. Diesen verwertete Mersei Nsandi. Mehr als Ergebniskosmetik stellte dieses Elfertor aber nicht mehr dar und so endete das Spiel mit einem klaren Auswärtserfolg für Wallern/St. Marienkirchen.

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen): „Nach dem Rückstand war der Ausgleichstreffer noch in der ersten Halbzeit eine Art Initialzündung. Die Mannschaft wirkte danach befreiter und besser. Die beiden schnellen Tore im zweiten Abschnitt waren sehr wichtig, danach konnten wir das Spiel an uns reißen. Klagenfurt machte es uns nicht leicht, aber die Freude über den ersten Auswärtssieg in dieser Saison ist natürlich groß.“

Foto: Harald Dostal

