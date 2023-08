Gurten entführt drei Punkte aus St. Anna - Goldtor von Wimmleitner

Details Samstag, 26. August 2023 22:58

Die Union Gurten trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen St. Anna/A. davon. Gurten wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Spiel war aber - aufgrund vergebener Chancen von Gurten - bis zur letzten Minute spannend. Gurten feiert damit den dritten Saisonsieg. St. Anna hingegen steht weiterhin bei vier Punkten.

Wimmleitner schießt Gurten in Front

Das Spiel ist zunächst schaumgebremst. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab. Dann aber doch die Führung für Gurten: Fabian Wimmleitner brachte den Gast in der 15. Minute in Front - nach einer Flanke verwertet der Angreifer aus 16 Metern ins rechte obere Eck. Dann hat St. Anna auch noch Glück, als ein Kopfball von Reiter die Querlatte streift. Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Union Raiffeisen Gurten hatte bis zur Pause Bestand.

St. Anna riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert St. Anna mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Lukas Schlosser hat im Konter dann die Möglichkeit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dann haben die Gurtener selbst Glück nach einem Kopfball nach einer Ecke. Endgültig verloren war das Match für den USV St. Anna/A. in der 74. Minute, als St. Annas Paul Kiedl mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

St. Anna/A. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Raiffeisen Gurten.

Die Union Gurten setzte sich mit diesem Sieg vom USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ab und belegt nun mit neun Punkten den vierten Rang, während der USV St. Anna/A. weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft St. Anna/A. auf SPG HOGO Wels, Gurten spielt tags darauf gegen den Junge Wikinger Ried.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Ein Kompliment an unsere Mannschaft. Das war heute ein hart erkämpfter Sieg und wir mussten um jeden Meter fighten. Einzig dass wir das zweite Tor nicht nachlegen, müssen wir uns heute vorwerfen. Aufgrund unseres Chancenplus ist es aber ein verdienter Sieg."

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – Union Raiffeisen Gurten, 0:1 (0:1)

15 Fabian Wimmleitner 0:1

