Gleisdorf schießt WAC Amateure mit 5:0 ab!

Details Sonntag, 27. August 2023 19:51

In der fünften Runde der laufenden Regionalliga Mitte-Saison empfingen die WAC Amateure den FC Gleisdorf 09. Über die gesamte Spielzeit hinweg kontrollierten die Steirer das Geschehen und führten zur Pause mit 2:0. Die Gäste legten bei sommerlichen Temperaturen im Lavanttal im zweiten Abschnitt noch drei Treffer drauf. Somit ergab das einen 5:0-Erfolg für die Gleisdorfer.

Forjan und Kager mit den ersten beiden Treffern

Der FC Gleisdorf trat die Reise nach Kärnten ohne Trainer Thomas Böcksteiner an. Co-Trainer Christoph Krasser übernahm dessen Aufgabe und sollte sie auch erfolgreich ausführen. Nach 23 Minuten ging der erste Toralarm in Wolfsberg los. Markus Forjan war nach einem Angriff erfolgreich und erzielte die Führung. Die Solarstädter ließen danach nicht locker und die WAC Amateure fanden auf eigenem Rasen kein Mittel in Richtung Offensive. Nach 34 Minuten verdoppelten die Gäste durch ein Tor von Alexander Kager ihren Vorsprung. Mit dem 0:2 schickte SR Platzer beide Mannschaften in die Kabine zum Pausentee.

Torreiche Schlussphase für Gleisdorf

Nach Wiederbeginn dominierten weiterhin die Steirer das Geschehen. Selten hatte man das Gefühl, dass die Kärntner das Spiel nochmals spannend machen können. In den letzten verbleibenden zehn Minuten angekommen, legten die Gleisdorfer noch weitere Tore drauf. Zunächst traf Christian Berger in der 83. Minute zum 0:3. Nur Augenblicke später vollzog Michael Loder den Doppelschlag seitens des FC Gleisdorf 09. In der Nachspielzeit trug sich dann noch Manuel Suppan in die Torschützenliste ein und der eindeutige Auswärtssieg für Gleisdorf war amtlich.

Gerald Kainz (Sport. Leiter FC Gleisdorf 09): „Die Mannschaft hat heute eine hervorragende Leistung abgeliefert. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Pauschallob an das gesamte Team! Christoph Krasser hat die Mannschaft heute perfekt auf diese Partie eingestellt.“

Mit diesem Sieg zog der FC Gleisdorf 09 an den WAC Amateure vorbei auf Platz neun. Die WAC A. fielen auf die zwölfte Tabellenposition. Der letzte Dreier liegt für die RZ Pellets WAC Amateure bereits drei Spiele zurück. Am nächsten Freitag reisen die WAC Amateure zur Tus Bad Gleichenberg, zeitgleich empfängt Gleisdorf ASK Klagenfurt.

Foto: Gerald Kainz

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – FC Gleisdorf 09, 0:5 (0:2)

88 Manuel Suppan 0:5

84 Michael Loder 0:4

83 Christian Berger 0:3

34 Alexander Kager 0:2

23 Markus Forjan 0:1

