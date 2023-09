Tor in Minute 96 (!) bringt Vorwärts Steyr drei Punkte gegen WAC Amateure

Details Dienstag, 19. September 2023 21:31

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung der WAC Amateure gegen SK Vorwärts Steyr, die mit 1:2 endete. Die WAC Amateure erlitten gegen Vorwärts Steyr erwartungsgemäß eine Niederlage, obwohl das entscheidende Tor erst in der 96. Minute fiel.





Führung für Steyr

Steyr startete offensiv in die Partie, wobei die Außenspieler Max Richter und Lukas Prokop besonders aktiv am Angriff beteiligt waren. In der 11. Minute hatte Lukas Prokop die erste große Chance, sein Schuss aus 20 Metern prallte jedoch an die Latte.

Die Gäste drängten den WAC mit aggressivem Pressing zu Fehlern. In der 15. Minute eroberte Alvaro Collazo einen Pass der Kärntner und spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Hamza Ech Cheikh, der vor dem Tor cool blieb und das 0:1 erzielte.

Im Verlauf der ersten Halbzeit verlor Steyr dann aber etwas die Kontrolle über das Spiel und zog sich zurück. Die WAC Amateure hatten einige Halbchancen, aber es ging mit einer knappen 1:0-Führung für Steyr in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Nachspielzeit

Nach der Pause war das Spiel zerfahren, wobei die jungen Wolfsberger mehr Initiative zeigten und in der 63. Minute durch einen Foulelfmeter von Kapitän Brugger zum 1:1-Ausgleich kamen. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, bis Steyr in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. In der 96. Minute köpfte Hamza Ech Cheikh nach einem Eckball von Mirsad Sulejmanovic sein sechstes Saisontor zum 1:2-Endstand.

Zu Hause gewannen die WAC A. in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der RZ Pellets WAC Amateure im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 22 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Regionalliga Mitte. Die WAC Amateure mussten sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die WAC A. insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der Niederlage gegen Vorwärts Steyr bleiben die RZ Pellets WAC Amateure weiterhin glücklos.

Der SK BMD Vorwärts Steyr holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der SK Vorwärts Steyr behauptet nach dem Erfolg über die WAC Amateure den dritten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Vorwärts Steyr. Insgesamt erst fünfmal gelang es dem Gegner, den SK BMD Vorwärts Steyr zu überlisten. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SK Vorwärts Steyr. Vorwärts Steyr ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse der WAC A. Nach der Niederlage gegen den SK BMD Vorwärts Steyr sind die RZ Pellets WAC Amateure aktuell das defensivschwächste Team der Regionalliga Mitte.

Für die WAC Amateure geht es schon am Sonntag weiter, wenn man den Junge Wikinger Ried empfängt. Am 22.09.2023 reist der SK Vorwärts Steyr zur nächsten Partie zur UVB Vöcklamarkt.

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): "Eine große Portion Glück aber auch der Siegeswille der Mannschaft waren ausschlaggebend, dass wir doch noch gewonnen haben. Zwischendurch wurde es für uns richtig eng, Gott sei Dank gelang noch der Siegestreffer."

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:2 (0:1)

96 Hamza Ech Cheikh 1:2

63 Michael Brugger 1:1

15 Hamza Ech Cheikh 0:1

Foto: Steyr Website

