Vöcklamarkt holt mit klarem Heimsieg drei Punkte gegen SK Vorwärts Steyr

Details Samstag, 23. September 2023 12:39

In der neunten Runde der Regionalliga Mitte begegneten sich UVB Vöcklamarkt und Vorwärts Steyr. Im OÖ Derby machten die Hausherren einen relativ sicheren Eindruck und siegten am Ende klar mit 3:0.

Vöcklamarkt mit Blitzstart

Schon nach drei Minuten zappelte das Leder im Netz von Vorwärts Steyr. Eine Hereingabe wurde vorerst abgeblockt. Umberto Gruber nutzte daraus die Gelegenheit und lupfte etwas außerhalb des Strafraums den Ball über Steyr-Tormann Wolfgang Schober zum 1:0. Nach dem Führungstreffer waren die Hausruckviertler vorerst auf Verteidigen aus. Die Gäste hatten zwar etwas mehr Ballbesitz und Spielanteile, konnten aber nichts Zählbares herausspielen. Nach 28 Minuten stand es dann 2:0. Toni Mestrovic verwertete im Strafraum einen Meilinger-Querpass. Mit dem 2:0-Vorsprung für die Hausherren beendete SR Basic die erste Halbzeit.

Klare Sache für die Hausherren

Nach dem Wiederanpfiff plätscherte das Spiel vorerst vor sich hin. Vöcklamarkt nahm das Tempo etwas heraus und ließ auch Steyr nicht gefährlich werden. Im Finish der Begegnung machte Michael Eberl per Kopf nach einem Freistoß das 3:0. Damit war die Entscheidung zu Gunsten der Heimmannschaft gefallen. Kurz vor dem Schlusspfiff sah Ech Cheikh im Vorwärts-Dress nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Danach war der klare Sieg für Vöcklamarkt in trockenen Tüchern.

Durch den Erfolg rückte der Gastgeber auf die neunte Position der Regionalliga Mitte vor. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die UVB Vöcklamarkt derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Vöcklamarkt endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SK Vorwärts Steyr besetzt momentan mit 16 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Die UVB Vöcklamarkt tritt am kommenden Freitag bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an, Vorwärts Steyr empfängt am selben Tag den ASV Allerheiligen.

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): „Das ist richtig bitter und es war eine knallharte Niederlage. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise wie sie zustande gekommen ist. Auswärts eine 0:3-Niederlage ist vernichtend. Es ist momentan ein Auf und Ab, da hätten wir gerne mehr Konstanz.“

Foto: Alois Huemer

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – SK BMD Vorwärts Steyr, 3:0 (2:0)

79 Michael Eberl 3:0

27 Toni Mestrovic 2:0

3 Umberto Gruber 1:0

