"Big Points" für ASK Klagenfurt: Heimsieg gegen Schlusslicht Allerheiligen

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:06

Richtungsweisendes Match im Zuge der 28. Runde in der Regionalliga Mitte, das am Sonntag stattfand, und in dem sich ASK Klagenfurt mit einem 2:0 gegen ASV Allerheiligen durchsetzte. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und konnte durch Tore von Melvin Osmic und Denis Sinanovic die entscheidenden Akzente setzen, womit man sich Luft im regen Treiben des letzten Tabellendrittel verschaffen konnte.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für ASK Klagenfurt

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften in den ersten Minuten gute Möglichkeiten hatten. Die Heimelf konnte jedoch die Kontrolle über das Spiel gewinnen. Nach einer starken Parade des Gästetorhüters in der 11. Minute, gelang es Melvin Osmic in der 16. Minute, die Führung für ASK Klagenfurt zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss aus der Distanz ließ er dem Torwart keine Chance und brachte sein Team verdient in Führung. Trotz weiterer Angriffsversuche blieb es bei der knappen 1:0-Führung zur Halbzeit.

ASK Klagenfurt baut Vorsprung aus und sichert sich den Heimsieg

In der zweiten Hälfte setzte ASK Klagenfurt seine Überlegenheit fort. Schon kurz nach Wiederanpfiff zeigte sich die Heimmannschaft entschlossen, das Ergebnis auszubauen. Ihre Bemühungen wurden in der 50. Minute belohnt, als Denis Sinanovic nach einer hervorragenden Kombination das 2:0 erzielte. Die Gastmannschaft aus Allerheiligen hatte zwar ihre Momente, darunter einen Freistoß, der das Lattenkreuz traf, und mehrere Schüsse, die nur knapp ihr Ziel verfehlten, doch der ASK Klagenfurt behielt die Kontrolle über das Spiel.

Die Schlussphase des Spiels sah einige Wechsel auf beiden Seiten, die jedoch das Ergebnis nicht mehr beeinflussen konnten. ASV Allerheiligen kämpfte weiter, aber Pech und die starke Leistung des gegnerischen Torhüters verhinderten, dass sie auf das Scoreboard kamen. Der ASK Klagenfurt spielte trotz der sicheren Führung weiterhin offensiv und hatte weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen. Doch es blieb beim 2:0 für Klagenfurt, das ihnen letztendlich einen verdienten Sieg sicherte.

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt : Allerheiligen - 2:0 (1:0)

50 Denis Sinanovic 2:0

16 Melvin Osmic 1:0