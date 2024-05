WAC Amateure bezwingen ersatzgeschwächte Deutschlandsberger

Details Sonntag, 26. Mai 2024 22:40

Im Rahmen der 28. Runde der Regionalliga Mitte lieferten die WAC Amateure eine beeindruckende Vorstellung ab und setzten sich mit einem klaren 3:0 gegen Deutschlandsberg durch. Von Beginn an zeigten die Wolfsberger eine starke Präsenz auf dem Spielfeld und entschieden die Partie bereits in der ersten Hälfte. Der DSC war stark ersatzgeschwächt angereist und musste auf der Torhüterposition mit TW-Trainer Bernd Pauritsch spielen, der zuletzt im November 2019 ein Pflichtspiel absolviert hatte.

Früher Druck führt zu schnellen Toren

Die Partie begann unmittelbar mit hohem Tempo, als die WAC Amateure schon in der 5. Minute durch Emanuel Ofori Agyemang in Führung gingen. Nach einem Abspielfehler der Deutschlandsberger konnte der Wolfsberger Angreifer früh die Führung erzielen. Die Wolfsberger drückten weiter und zwangen den DSC erneut zu Fehlern. Kenan Muharemovic erhöhte nach nicht einmal zehn Minuten bereits auf 2:0, als er nach einer Standardsituation den Ball über die Linie drückte. Deutschlandsberg versuchte, sich zu sammeln, aber die Wolfsberger Amateure behielten die Kontrolle über das Spiel. Die Vorentscheidung sahen die 350 Zuschauer in der Lavanttal Arena nach knapp einer halben Stunde. Wieder war es Kenan Muharemovic, der einen Freistoß gekonnt ins Netz zirkelte und auf 3:0 stellte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Nicht viel los im zweiten Durchgang

Der DSC versuchte im zweiten Durchgang zwar nochmal das Wunder zu schaffen, so wirklich gefährlich wurde es aber nie. Die WAC Amateure verwalteten natürlich das Ergebnis geschickt und gingen nicht mehr erhöht ins Risiko. Einen Aufreger gab es allerdings noch kurz vor Schluss. DSC-Kicker Mesaric wurde mit der Roten Karte vom Feld verwiesen aufgrund einer Beleidigung. Laut Deutschlandsberg-Coach Stefan Dengg hat er sich in seiner Landssprache (Slowenisch) über sich selbst geärgert – Schiedsrichter Platzer nahm allerdings eine Beleidigung war.

Für den WAC war das heute ein ganz wichtiger Sieg, denn dadurch holt man den Rückstand auf die Jungen Wikinger wieder auf und schiebt sich aktuell sogar vorbei auf Rang 14. Der DSC hat mit dem Steirer-Cup-Sieg bereits das Ticket für den ÖFB-Cup 2024/25 gezogen und ist mit dem Abstieg auch nicht mehr wirklich verwickelt.

Stimme zum Spiel

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Wir hatten eine sehr turbulente Woche, da uns beide Tormänner ausgefallen sind und der Tormann-Trainer ins Tor musste. Der Jugendleiter war Ersatzgoalie, der sportliche Leiter sowie zwei U17-Spieler waren auf der Bank. Vor dem Spiel hatten wir zudem noch drei krankheitsbedingte Ausfälle. Ein großes Lob geht an unseren Bernd Pauritsch (Anm.: Torhüter) – der hat heute nach fünf Jahren ohne Pflichtspiel richtig gut gefangen und einige Tore verhindert. "Wir haben heute unsere Tugenden in der ersten Hälfte einfach nicht auf den Platz gebracht. Waren immer einen Schritt zu spät, nicht bei den Gegenspielern, schlampig im Passspiel und nicht auf den Positionen. Alles in allem ein gebrauchter Tag für uns. Was dann noch dazu kommt, sind drei weitere Ausfälle: Michael Wildbacher mit einer Knieverletzung, Daniel Schroll mit einer Bänderverletzung und Jakob Mesaric ist nun gesperrt." "Die Leistung vom WAC darf aber auch nicht geschmälert werden, denn die haben ein richtig gutes Spiel gemacht und sehr verdient gewonnen. Wir haken die Partie nun ab und sind trotz der heutigen Leistung zufrieden mit den letzten Wochen (Anm. Cuptitel + Siegesserie). Beim Saisonabschluss nächste Woche zuhause gegen Klagenfurt wollen wir nochmal voll angreifen."

Aufstellungen

WAC: David Franz Skubl, Kenan Muharemovic, Florent Hajdini, Michael Leon Schweiger, Michael Brugger (K), Tobias Gruber, Erik Kojzek, Niklas Pertlwieser, Emanuel Ofori Agyemang, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Nico Six, Lorent Ademi, Armin Karic, Marco Modritsch, Michael Zuo



Trainer: Nemanja Rnic

DSC Wonisch Installationen: Bernd Pauritsch - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Jakob Mesaric - Christian Degen, Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Patrick Knappitsch, Kenan Cormehic, Ali Jan Noorzai, Thomas Kiegerl, Philip Leitinger



Trainer: Stefan Dengg

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.