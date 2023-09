Zwei Tore in Nachspielzeit bringen SC Weiz drei Punkte gegen Junge Wikinger Ried

Details Samstag, 30. September 2023 21:47

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SC BauerBikes Weiz. Der Gast setzte sich mit einem 4:2 gegen den Junge Wikinger Ried durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Weiz wurde der Favoritenrolle gerecht. Dabei fielen die entscheidenden Tore erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.





Ried geht in Führung

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen mutig nach vorne. Schon in der Anfangsphase sind es die beiden Goalies, die im MIttelpunkt stehen und Treffer verhindern. In der 30. Minute sahen die 100 Besucher schließlich das 1:0 für die Jungen Wikinger Ried. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Tobias Strahlhofer auf Seiten von Weiz das 1:1 (45.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Weiz dreht Spiel

Im zweiten Durchgang drehtne die Weizer dann richtig auf. Lukas Gabbichler brachte dem SC BauerBikes Weiz nach 54 Minuten die 2:1-Führung. Damit ist das Spiel zugunsten der Gäste gedreht. Der SC Weiz bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem Junge Wikinger Ried bereits der Ausgleich gelang (60.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Luca Christian Puster einen Treffer für Weiz im Ärmel hatte (93.). Gabbichler setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den SC BauerBikes Weiz kurz vor dem Abpfiff (94.). Schließlich strich der SC Weiz die Optimalausbeute gegen den Junge Wikinger Ried ein.

Der Junge Wikinger Ried muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Weiz – der Junge Wikinger Ried bleibt weiter unten drin. Die Defensive des Junge Wikinger Ried muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 23-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte der Junge Wikinger Ried bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Der SC BauerBikes Weiz holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Der SC Weiz liegt im Klassement nun auf Rang zehn. Weiz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Als Nächstes steht für den Junge Wikinger Ried eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen ASK Klagenfurt. Der SC BauerBikes Weiz tritt bereits zwei Tage vorher gegen die SPG LASK Amateure OÖ an.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt und am Ende in einem sehr engen Spiel verdient gewonnen. Die entscheidenden Momente waren diesmal zum Glück auf unserer Seite!"

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – SC BauerBikes Weiz, 2:4 (1:1)

94 Lukas Gabbichler 2:4

93 Luca Christian Puster 2:3

60 Fabian Rossdorfer 2:2

54 Lukas Gabbichler 1:2

45 Tobias Strahlhofer 1:1

30 Ben-Travis Woerndl 1:0

