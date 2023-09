Erste Heimniederlage für Vorwärts Steyr gegen Allerheiligen

Details Samstag, 30. September 2023 12:29

Vorwärts Steyr empfing am zehnten Spieltag der Regionalliga Mitte den SV Allerheiligen. Steyr hatte bisher eine bärenstarke Heimbilanz aufzuweisen. Gegen den Liga-Dino aus der Südsteiermark setzte es allerdings die erste Niederlage vor eigenem Publikum.

Katastrophaler Start für Steyr

Die Gäste unter Tomislav Kocijan erwischten einen guten Start in dieses Spiel. Schon nach vier Minuten konnten sie in Führung gehen. Marvin Hernaus schob den Ball an Steyr-Keeper Hüttner vorbei zum 0:1 ein. Hernaus war es auch, der nur kurze Zeit später den Doppelpack perfektionierte und nach elf Minuten nach einem Angriff auf 0:2 stellen konnte. Vorwärts Steyr wirkte nach dem frühen Rückstand etwas geschockt, fand dann aber mit ein paar Halbchancen den weg ins Spiel. Gejubelt wurde jedoch wieder auf steirischer Seite. Nach Abwehrproblemen nutzte Rok Sirk die Gunst der Stunde und traf zum 0:3. Den Oberösterreichern gelang bisher nichts Zählbares. Oliver Filip konnte in der 42. Minute nach Assist von Lukic den ersten Treffer für die Eitl-Elf erzielen aber das änderte am Spielstand zumindest nach 45 Minuten nicht sehr viel an der Situation.

Allerheiligen nimmt den Sieg mit heim

Im zweiten Abschnitt kam Steyr etwas frischer und aktiver aus der Kabine. Es fehlten aber weiterhin die zwingenden Chancen. Die Gäste aus Allerheiligen konnten mit einer guten Defensivleistung Schlimmeres verhindern. Nach einem Foul von Dino Kovacec im Strafraum der „Gallier“ entschied Schiedsrichter Gadler auf Strafstoß für Vorwärts Steyr. Mirsad Sulejmanovic schoss anschließend den Anschlusstreffer für sein Team vom Elferpunkt aus. Die Oberösterreicher versuchten nun den Schwung mitzunehmen, um hier noch für mehr Gefahr liefern zu können. Die Steirer verteidigten ihren knappen Vorsprung mit Mann und Maus. Es gab kein entscheidendes Durchkommen mehr und am Ende musste Vorwärts Steyr die Punkte den Südsteirern überlassen.

Im Klassement machte Allerheiligen einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz. Der ASV Allerheiligen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Allerheiligen wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Freitag trifft Vorwärts Steyr auf den DSC Wonisch Installationen, der ASV Allerheiligen spielt am selben Tag gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): „Unser selbstgefälliges Auftreten bereitete mich heute Sorgen. Klar, wir sind eine junge Mannschaft und da gibt es Schwankungen. So etwas können wir uns aber nicht erlauben und leisten. Zweite Halbzeit war es dann ein wenig besser. Einen 0:3-Rückstand aufzuholen war dann aber leider nicht mehr drinnen.“

Bester Spieler: Marvin Hernaus

Foto: Johann Stückler

Regionalliga Mitte: SK BMD Vorwärts Steyr – ASV Allerheiligen, 2:3 (1:3)

68 Mirsad Sulejmanovic 2:3

42 Oliver Filip 1:3

33 Rok Sirk 0:3

8 Marvin Hernaus 0:2

5 Marvin Hernaus 0:1

