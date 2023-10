ASK Klagenfurt siegt im Kellerduell gegen WAC Amateure klar

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:05

Das Kellerduell in der Regionalliga Mitte war in dieser Runde ein interessantes Duell. Die beiden letztplatzierten Kärntner WAC Amateure und ASK Klagenfurt brauchten dringend Punkte. Die Gäste aus Klagenfurt holten dabei gegen harmlose Wolfsberger einen klaren Auswärtssieg.

ASK Klagenfurt in Front

Nach einem vorsichtigen Beginn kamen die Klagenfurter mit Fortlauf der Zeit zu mehr Spielanteilen. Bei den Gastgebern machten sich in der Abwehr Unsicherheiten bemerkbar. Nach 23 Minuten nutzte Matic Ahacic die Situation aus und traf zum 0:1. Der ASK machte danach druckvoll und spielbestimmend weiter und verdoppelten in der 31. Spielminute den Vorsprung. Anej Kmetic netzte aus einer Kombination heraus sehenswert zum 2:0 für sein Team. Von den Wolfsbergern sah man zwar etwas mehr Ballbesitz aber die Torchancen waren Mangelware. Damit endete der erste Durchgang mit einem 0:2.

Klare Sache im Derby

Die zweite Halbzeit lieferte ein ähnliches Bild wie die erste Hälfte. Der Aufsteiger agierte mit hohem Pressing und erkämpfte sich wichtige Bälle. Sie ließen die WAC-Zweitvertretung nicht gefährlich werden. Die 68. Minute brachte dann den dritten Treffer in dieser Partie. Erneut schlugen die Gäste zu. Mersei Nsandi veredelte einen Pass in die Tiefe und netzte ein. Die Thuller-Elf aus Klagenfurt setzte in dieser wichtigen Begegnung ihren Matchplan um. Sie sicherte mit einer guten Defensivleistung ab und nutzten im Gegenzug ihre Konterchancen mit herausgespielten Kombinationen aus und nahmen die wichtigen drei Punkte mit in die Kärntner Landeshauptstadt.

Während die WAC Amateure am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei der UVB Vöcklamarkt gastieren, steht für ASK Klagenfurt zwei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem Junge Wikinger Ried auf der Agenda.

Dietmar Thuller (Trainer ASK Klagenfurt): „Die WAC Amateure sind immer unberechenbar und schwer zu bespielen. Heute ließ meine Mannschaft keine gefährlichen Chancen der Wolfsberger zu. Mit herausgespielten Kombinationen und hohem Pressing kamen wir schlussendlich zum verdienten Sieg im Derby.“

Bester Spieler: Anej Kmetic

Foto: ASK Klagenfurt fb

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – ASK Klagenfurt, 0:3 (0:2)

65 Mersei Dieu Nsandi 0:3

28 Anej Kmetic 0:2

21 Matic Ahacic 0:1

