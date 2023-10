Kein Sieger bei Krimi zwischen SC Deutschlandsberg und Vorwärts Steyr

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:54

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des DSC Wonisch Installationen gegen den SK BMD Vorwärts Steyr. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Flotte Partie

Vorwärts musste auf die erkrankten Amir Pasic und Bojan Lukic sowie auf den verletzten Max Richter verzichten. Toni Kabashaj, der nach seinem Meniskus-Riss erstmals wieder in der Startelf stand, übernahm die zentrale Position in der Dreierkette. Eman Lidan, der seinen 18. Geburtstag feierte, begann im rechten Mittelfeld.

Das Spiel auf dem Kunstrasen des Koralmstadions entwickelte sich zu einem flotten Duell zwischen dem Fünften und dem Sechsten der Tabelle, wobei die Hausherren in der ersten Halbzeit leichte Vorteile hatten. Torchancen waren auf beiden Seiten rar gesät, wobei Daniel Bilic für Vorwärts die beste Gelegenheit hatte, jedoch aus guter Position verzog (29.). Eine Standardsituation führte zur 1:0-Pausenführung für Deutschlandsberg, als Schroll nach einem Eckball von Degen freistehend einköpfte (34.).

Spannung pur

In der zweiten Halbzeit übernahm Steyr das Spielgeschehen, und Stefan Goldnagl prüfte Torhüter Tafolli mit einem Weitschuss (56.). Nur drei Minuten später gelang der Ausgleich nach einem Eckball. Der Verteidiger des DSC, Lipp, verlängerte am kurzen Pfosten per Kopf, und der Ball landete im Netz zum 1:1-Ausgleich.

Die Partie war zwischendurch hitzig, blieb jedoch bis zum Schluss offen. Beide Mannschaften ließen wenig zu, und so endete die Partie letztlich gerecht mit einem Unentschieden.

Für den DSC Wonisch Installationen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt für die gewohnt heimstarken Weststeirer doch Luft nach oben. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Deutschlandsberg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der SK BMD Vorwärts Steyr holte auswärts bisher nur drei Zähler. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die elf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SK Vorwärts Steyr auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste Deutschlandsberg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der DSC Wonisch Installationen den fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für den DSC Wonisch Installationen ist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg (Freitag, 18:45 Uhr). Vorwärts Steyr misst sich am selben Tag mit dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen (18:30 Uhr).

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:1 (1:0)

60 Eigentor durch Claudio Lipp 1:1

34 Daniel Schroll 1:0

