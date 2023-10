Sensationsaufsteiger ASK Voitsberg patzt beim SV Allerheiligen

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:40

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg dem ASV Allerheiligen mit 1:0 beugen. Der Underdog brachte den Sensationsaufsteiger überraschend zu Fall. Das entscheidende Tor fiel aber erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit.

Vorerst keine Tore

Die erste Halbzeit begann intensiv, aber beide Mannschaften taten sich schwer, klare Torchancen zu kreieren. Die Abwehrreihen beider Teams zeigten sich stabil, und die ersten 45 Minuten endeten torlos mit einem Pausenstand von 0:0.

In der 55. Minute erhielt Rok Kronaveter vom ASV Allerheiligen eine gelbe Karte. Die Partie blieb weiterhin hart umkämpft, aber die Tore blieben aus. In der 61. Minute gab es einen Wechsel beim ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, als Elias Jandrisevits das Feld verließ und Philipp Zuna eingewechselt wurde. Die Schlussphase der ersten Halbzeit verlief weiterhin intensiv, jedoch ohne klare Torchancen.

Entscheidung fällt

In der 71. Minute sah Maximilian Michael Sieber vom ASV Allerheiligen die gelbe Karte. Die Spannung blieb hoch, und beide Teams kämpften hart, um die Kontrolle über das Spiel. In der 74. Minute gab es mehrere Wechsel auf beiden Seiten. Stefan Sulzer wurde beim ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg durch Stephan Palla ersetzt, während Maximilian Michael Sieber beim ASV Allerheiligen durch Julian Janetzko ausgetauscht wurde. Alexander Rother wurde beim ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg durch Petar Paric ersetzt. Beide Teams wollten neuen Schwung ins Spiel bringen.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 85. Minute, als Christian Preininger für den ASV Allerheiligen traf. Die Gäste konnten sich am linken Flügel durchsetzen und drangen in den Strafraum ein. Ein toller Pass in den Rücken der Abwehr ermöglichte Preininger einen freien Schuss aus 16 Metern, den er souverän verwandelte. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für den ASV Allerheiligen. Beide Mannschaften lieferten eine hart umkämpfte Partie, aber am Ende konnten die Gastgeber sich über die drei Punkte freuen.

Der ASV Allerheiligen muss sich trotzdem ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. Allerheiligen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. Der ASV Allerheiligen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 25 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Regionalliga Mitte, allerdings fand Allerheiligen diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Am kommenden Samstag trifft der ASV Allerheiligen auf die RZ Pellets WAC Amateure, ASK Voitsberg spielt tags zuvor gegen den DSC Wonisch Installationen.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Wir hatten in dieser Saison kein derart dominantes Spiel wie heute. Dementsprechend enttäuschend ist diese Niederlage. Mein Team hat trotz extrem tief stehendem Gegner und sehr schlechten Platzverhältnissen gute Lösungen gefunden, einzig das Tor hat gefehlt. Nächste Woche gibt es die Möglichkeit für Wiedergutmachung."

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:0 (0:0)

85 Sally Christian Preininger 1:0

