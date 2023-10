ASK Klagenfurt mit wichtigem Erfolg gegen UVB Vöcklamarkt

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:19

Runde 12 in der Regionalliga Mitte und der Aufsteiger ASK Klagenfurt bekam es daheim mit UVB Vöcklamarkt zu tun. Nach einer halben Stunde führten die Kärntner schon mit 3:0. Den Gästen gelang in der zweiten Hälfte nur mehr der Ehrentreffer. Damit rückte der ASK in der Tabelle näher an Vöcklamarkt heran und holte wichtige Punkte im Hinblick auf den Klassenerhalt.

Starker Beginn für Klagenfurt

Die Thuller-Elf aus Klagenfurt gingen nach 25 Minuten in Führung. Anej Kmetic erzielte nach einem indirekten Freistoß mit dem Kopf sein fünftes Saisontor. In dieser Tonart sollte es zu Gunsten der Gastgeber weitergehen. Vier Minuten nach dem 1:0 verdoppelte Matic Ahacic den Vorsprung nach einer Kombination im Strafraum ins leere Tor. Es folgte lediglich drei Minuten später das nächste Erfolgserlebnis der Klagenfurter. Erneut kombinierten sie mutig nach vorne und Ahacic war zum zweiten Mal der Abnehmer und erzielte das 3:0. Innerhalb von sechs Minuten hatte der ASK Klagenfurt nun klare Verhältnisse hergestellt. Referee Baumann pfiff mit der klaren Führung des Aufsteigers die erste Halbzeit ab.

Ehrentreffer für Vöcklamarkt

Die Gäste kamen bisher noch kaum mit dem Tor in Berührung. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausruckviertler dann das etwas aktivere Team stellen. Die Heimischen schienen aber gut auf ihren Gegner eingestellt gewesen zu sein, denn sie verteidigten ihren Vorsprung vorerst solide. In der 71. Minute konnte Ivan Jakesevic im Vöcklamarkt-Dress Ergebniskosmetik betreiben. Danach probierten die Oberösterreicher einen Schwung herzustellen und wollten weiter am Rückstand feilen. Die Kärntner warteten hingegen auf Konterchancen. Diese fanden sie auch vor. Es blieb nach 90 Minuten beim 3:1-Sieg für den ASK Klagenfurt.

Dietmar Thuller (Trainer ASK Klagenfurt): „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Nach dem starken Beginn führten wir 3:0. Vöcklamarkt ist trotzdem eine gute Mannschaft und sie machten nach dem 1:3 natürlich Druck. Die Mannschaft war gut auf den Gegner eingestellt und der Sieg geht in Ordnung.“

Bester Spieler: Matic Ahacic (ASK Klagenfurt)

Am nächsten Freitag reist ASK Klagenfurt zum ASV Allerheiligen, zeitgleich empfängt die UVB Vöcklamarkt den Junge Wikinger Ried.

Foto: ASK Klagenfurt

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – UVB Vöcklamarkt, 3:1 (3:0)

71 Ivan Jakesevic 3:1

31 Matic Ahacic 3:0

29 Matic Ahacic 2:0

25 Anej Kmetic 1:0

