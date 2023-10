LASK Amateure OÖ entscheiden OÖ-Derby gegen Junge Wikinger Ried für sich

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:13

Ried gegen LASK bringt immer Brisanz mit sich. So auch diesmal in der 12. Runde der Regionalliga Mitte als die beiden Zweitvertretungen der Profiklubs im Innviertel aufeinandertrafen. Nachdem die Rieder gleich zu Beginn trafen, fanden die Gäste dann aber besser ins Spiel und siegten am Ende mit 5:2.

Fünf Tore in Hälfte eins

Schon nach drei Spielminuten jubelten die Hausherren. Die LASK Amateure OÖ mit einem schweren Fehler im Spielaufbau. Daraus resultierte ein Konter und Gontie Diomande beförderte die Kugel ohne Probleme ins Tor. Die Linzer gaben nur wenige Minuten danach die Antwort. Armin Haider verwertete einen Steilpass zum Ausgleich. Gabriel Zirngast drehte Augenblicke später dann sogar noch die Partie- Er traf via Innenstange zur Führung der Pavlovic-Elf. Die ersten zehn Minuten in dieser Partie hatten es mit drei Toren in sich! Die Gäste hatten nun die Kontrolle über diese Begegnung inne. Nach 24 Minten bauten sie den Vorsprung aus. Philipp Haberl netzte nach einem Doppelpass mit Gabriel Zirngast zum 1:3 ein. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzten die Jungen Wikinger SV Ried durch Wörndl zum 2:3. Mit fünf Toren endete diese spektakulär erste Hälfte.

LASK macht den Sack zu

Im zweiten Abschnitt waren die Wikinger aktiver im Spiel und arbeiteten auf den Ausgleich hin. In der Schlussphase angekommen, gab es für Lukic die Gelb/Rote Karte und die Rieder mussten die Schlussphase in Unterzahl meister (82.). Der Vizemeister aus der Vorsaison konnte den numerischen Vorteil rasch ausnutzen und erhöhte in der 83. Spielminute durch Philipp Haberl auf 4:2 aus der Sicht der LASK Amateure OÖ. Selbiger machte in der 87. Minute den Sack mit seinem dritten Tor in dieser Partie zu. Die Vorlager dazu kam von Elias Prosic. Damit fiel die Entscheidung auch im dritten OÖ-Derby der beiden Rivalen zu Gunsten der LASK Amateure OÖ aus.

Am nächsten Freitag reist der Junge Wikinger Ried zur UVB Vöcklamarkt, zeitgleich empfängt der SPG LASK Amateure OÖ Amat. die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Foto: Reinhard Schröckelsberger

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 2:5 (2:3)

87 Philipp Haberl 2:5

83 Philipp Haberl 2:4

46 Ben-Travis Woerndl 2:3

24 Philipp Haberl 1:3

8 Gabriel Zirngast 1:2

7 Armin Haider 1:1

3 Gontie junior Diomande 1:0

