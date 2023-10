Nach Sieg bei Union Gurten: ASK Voitsberg steht vor Herbstmeistertitel

Details Freitag, 27. Oktober 2023 22:29

Mit 0:2 verlor die Union Raiffeisen Gurten am vergangenen Freitag zu Hause gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Auf dem Papier ging ASK Voitsberg als Favorit ins Spiel gegen die Union Gurten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Durch die Niederlage von Wels liegen die Weststeirer eine Runde vor Ende der Hinrunde drei Punkte vorne. In der 15. Runde treffen die Welser und die Voitsberger aufeinander.

Keine Tore

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Zum Ende der ersten Halbzeit agieren die Gurtener stärker, für Tore sollte es aber nicht reichen.

Voitsberg legt vor

Im zweiten Durchgang ist Voitsberg besser, für Tore sollte es aber weiter nicht reichen. Dann ist es aber so weit. Voitsberg konnte sich bei Alexander Rother bedanken, der vor 440 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (78.) - individueller Fehler in der Gurtener Hälfte, Schnaitter wird der Ball abgenommen, tiefer Pass auf Rother, der keine Probleme im ein s gegen eins hat undschiebt überlegt ins kurze Eck ein. In der Folge werfen die Gurtener alles nach vorne. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Reality Arase Asemota für einen Treffer sorgte (93.) - ein perfekt fertiggespielter Konter: Voitsberg erobert in der eigenen Hälfte den Ball und über drei Stationen ist der Ball im Tor. Das ist es dann gewesen.

Trotz der Niederlage fiel die Union Raiffeisen Gurten in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ die Union Gurten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Nachdem ASK Voitsberg hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur neun Gegentoren stellt der Tabellenprimus die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg knüpfte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Voitsberg zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. ASK Voitsberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Gurten auf die RZ Pellets WAC Amateure (18:30 Uhr), Voitsberg reist zu SPG HOGO Wels (19:00 Uhr).

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir haben heute gegen einen richtig starken Gegner gespielt. Von Anfang an standen wir defensiv sehr gut und ließen nichts zu. Schlussendlich setzte sich die individuelle Klasse von Voitsberg durch, die meiner Meinung nach klarer Meisterschaftsanwärter sind."

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Vor dem Spiel hätte ich wahrscheinlich ein X auch genommen. Aber wie wir heute aufgetreten sind, mit welchem Kampfgeist und Überzeugung hat mich sehr stolz gemacht. Ich denke, dass es ein verdienter Sieg gegen einen sehr sehr guten und unangenehmen Gegner war. Eine wirklich geschlossene Top-Mannschaftsleistung."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 0:2 (0:0)

93 Reality Arase Asemota 0:2

78 Alexander Rother 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.