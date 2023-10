Lucky Punch in der 98. Minute! Vorwärts Steyr bezwingt SPG HOGO Wels

Details Freitag, 27. Oktober 2023 21:57

Vorletzter Spieltag im Herbstdurchgang der Regionalliga Mitte und es stand ein mit Spannung erwartetes OÖ-Derby auf dem Programm. Vorwärts Steyr empfing die SPG HOGO Wels. Die mehr als 1000 Fans sahen ein niveauvolles und intensives Spiel. Beide Teams erarbeiteten sich im Laufe der Partie einige Chancen. In der Nachspielzeit konnte Vorwärts Steyr den Sieg fixieren. Es war die erste Niederlage für die Welser in der laufenden Saison.

Halbchancen im ersten Durchgang

Die Eitl-Männer aus Steyr begannen recht mutig und kamen dadurch auch vor das Tor. Das Geschehen spielte sich aber vorerst im Halbchancen-Bereich ab. Wels-Tormann Ildir Duna konnte jeweils entschärfen. Eine große Chance für Vorwärts Steyr hatte Alvaro Collazo in der 37. Minute. Sein Distanzschuss ging an die Stange. Schiedsrichter Ljubas beendete damit die ersten 45 Minuten mit einem 0:0.

Später Treffer bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchten nun die Heimischen Druck aufzubauen. Die Versuche brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Auf der anderen Seite fanden dann die Sulimani-Männer wieder ins Spiel zurück. Nach etwas mehr als einer Stunde die Welser mit einem Eckball. Steyr-Stürmer Eck Cheikh traf beinahe ins eigene Tor. Der Abpraller per Kopf touchierte die Querlatte. In der Schlussphase wurde es nun zunehmend hektisch. Die Gäste hatten ein paar Standards, die nichts Zwingendes einbrachten. Der Referee ließ insgesamt sechs Minuten nachspielen. Die Zeit verlängerte sich aufgrund ein paar Unterbrechungen entsprechend. Ein Angriff der Welser wurde von Tormann Hüttner gestoppt. Die Gäste sahen dabei ein Foulspiel. Elfmeterpfiff gab es aber keinen. Die Bank der SPG kritisierte diese Entscheidung sehr heftig und folglich mussten Coach Emin Sulimani und Tormann-Trainer Reinhard Fuchsjäger mit Rot ihren Tätigkeitsbereich verlassen. In der 98. Minute sollte es dann laut werden. Ein weiter Outeinwurf in den Strafraum. Die Steyrer brachten nach einem Ping Pong die Kugel in ihren Besitz und Alvaro Collazo schoss den Ball aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Siegtreffer für Vorwärts Steyr.

Foto: Josef Moser

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.