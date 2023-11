Wallern überwintert nach spätem Sieg gegen Gleisdorf auf dem zweiten Platz!

Details Samstag, 04. November 2023 09:15

In der Abschlussrunde des Herbstdurchgangs der Regionalliga Mitte bekam es SPG Wallern/St. Marienkirchen mit dem FC Gleisdorf zu tun. Nach einem torlosen ersten Durchgang fixierten die Gastgeber in der Schlussphase den Sieg und überwintern nun auf dem zweiten Tabellenrang.

Torlose erste Hälfte

Zu Beginn gab es ein Abtasten beider Mannschaften zu sehen. Die Teams agierten hier eher in der Defensive. Das Geschehen bot ein paar Zweikämpfe und das Bemühen konnte man keinem absprechen. Schlussendlich fehlte auf beiden Seiten die notwendige Durchschlagskraft, die zu gefährlichen Torchancen hätte führen können und Schiedsrichter Treffer pfiff den ersten Abschnitt mit einem 0:0 ab.

Wallern dreht Spiel in der Schlussphase

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff durften die Gäste aus der Steiermark jubeln. Ein Pass von der Mitte ging auf die rechte Seite zu Markus Forjan. Der Gleisdorfer ließ den aus seinem Tor gekommenen Radulovic stehen und erzielte anschließend den Führungstreffer für die Böcksteiner-Elf. Die Oberösterreicher waren nun vor dem heimischen Publikum gefordert. Die Haidacher-Elf probierte mutig sich Offensiv in Szene zu setzen. Die Gleisdorfer waren aber stets zur Stelle und verteidigten ihren Vorsprung. Bis zur 80. Minute! Die Gastgeber kamen über links in den Strafraum und Torhüter Volinz war bereits überspielt. Nach einem Querpass in die Mitte verwertete Dejan Misic zum Ausgleistreffer. Jetzt übernahmen die Hausherren verdient das Zepter. In der Schlussminute war Wallern wieder mit einem Angriff unterwegs und ein Eckball resultierte. Nach der Flanke brachte Torjäger Oliver Affenzeller den Ball per Kopf im Gleisdorfer Tor unter und der Jubel im Hausruckviertel war freilich groß. So drehten die Oberösterreicher in der Schlussphase das Spiel und schnappte sich noch den zweiten Platz im Klassement der Regionalliga Mitte.

Horst Haidacher (Trainer Wallern): „Die Freude ist natürlich riesengroß. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und wir konnten das Spiel gegen einen schweren Gegner noch drehen. Es war eine fantastische Herbstsaison, Pauschallob an den Verein. Von der Kantine bis zur Mannschaft hat jeder sein Bestes gegeben. Großes Kompliment!“

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – FC Gleisdorf 09, 2:1 (0:0)

90 Oliver Affenzeller 2:1

80 Dejan Misic 1:1

53 Markus Forjan 0:1

