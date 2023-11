Vorwärts Steyr schnappt sich drei Punkte beim SC Weiz

Details Freitag, 03. November 2023 23:54

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SK BMD Vorwärts Steyr mit 2:1 gegen den SC BauerBikes Weiz gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SK Vorwärts Steyr. Die Weizer verkürzten in Unterzahl, kassierten aber prompt den dritten Gegentreffer, der die Partie wohl entschied.

Schnelle Steyrer Führung

Es sollte nicht lange dauern, ehe die Steyrer in Führung gehen. Abwehrchef Meriton Kabashaj schaltete sich nach vorne ein bediente Paul Staudinger mit einem präzisen Pass, der früh in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Bei schwierigen Bodenverhältnissen und einer Temperatur um die 5 Grad Celsius war Vorwärts in der Anfangsphase die dominierende Mannschaft, und Staudinger hatte sogar die Gelegenheit, auf 0:2 zu erhöhen, doch sein Schuss traf nur die Latte (8. Minute).

Erst in der Mitte der ersten Halbzeit übernahm Weiz die Spielkontrolle, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Steyr zeigte eine disziplinierte defensive Leistung, indem das gesamte Team stets eng am Mann blieb, wodurch die Gastgeber ihr gewohntes Offensivspiel nicht entfalten konnten.

Weiz verkürzt

In der zweiten Halbzeit schien Vorwärts das Spiel gut im Griff zu haben und war nahe daran, einen weiteren Treffer zu erzielen. Hamza Ech Cheikh, der Mitte der ersten Halbzeit für den angeschlagenen Daniel Bilic eingewechselt wurde, drängte mit Tempo auf das Tor zu und wurde von Wlattnig knapp außerhalb des Strafraums gefoult (58. Minute). Schiedsrichter Bögner zückte sofort die Rote Karte, und der eingewechselte Weizer Verteidiger hatte nur zweieinhalb Minuten auf dem Feld gestanden. Den folgenden Freistoß von Mirsad Sulejmanovic konnte Torwart Temmel parieren, und auch der Nachschuss von Alvaro Collazo verfehlte das Tor.

Praktisch aus dem Nichts gelang den Hausherren in Unterzahl der Ausgleich durch Jan Ostermann in der 75. Minute. Vorwärts hatte jedoch umgehend die Antwort parat. Staudinger spielte den Ball scharf in die Mitte, und Ech Cheikh beförderte ihn im Rutschen zum 1:2 ins Netz (76. Minute). Die Schlussphase des Spiels war spannend, doch Steyr konnte die sich bietenden Räume nicht optimal nutzen und verpasste es, den dritten Treffer zu erzielen. Weiz hatte noch zwei gute Gelegenheiten, wobei ein Schuss über das Tor ging (82. Minute) und ein weiterer aus kurzer Distanz neben das Tor (93. Minute).

Der SC BauerBikes Weiz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Weiz muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Die Stärke von Weiz liegt in der Offensive – mit insgesamt 25 erzielten Treffern. Nun musste sich der SC BauerBikes Weiz schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Weiz ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Vorwärts Steyr geht mit nun 25 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. Der Defensivverbund des SK BMD Vorwärts Steyr steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SK Vorwärts Steyr verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Vorwärts Steyr die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles reingehauen. Über das Verhalten nach dem Tor muss man reden."

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:2 (0:1)

75 Hamza Ech Cheikh 1:2

74 Jan Niklas Ostermann 1:1

3 Paul Staudinger 0:1

Foto: SK Vowärts Steyr

