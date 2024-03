WAC Amateure mit Last-Minute-Ausgleichstreffer gegen LASK Amateure

Nach der Halbzeitpause setzte sich das Spiel ähnlich wie in der ersten Hälfte fort. Jungwirth mit einer großartigen Parade gegen Kojzek (52.). Marco Schabauer kam in der 67. Minute nach einem Eckball von Michorl per Kopf zu einer guten Chance, aber WAC-Torwart David Skubl parierte sensationell. Die Linzer zeigten im zweiten Durchgang deutlich mehr Biss als die Kärntner und kamen auch in der Offensive zu Chancen. Zum Beispiel verzog Armin Haider aus spitzem Winkel knapp (75.). LASK-Trainer Luka Pavlovic brachte in der Schlussviertelstunde Rocco Vicol ins Spiel. Der Wechsel zahlte sich sofort aus. Aus kurzer Distanz behielt er im Strafraum die Oberhand und erzielte die 1:0-Führung für die Athletiker (76.). Die große Chance auf die Entscheidung hatte Armin Haider, der im Eins-gegen-Eins aber am WAC-Torhüter Skubl scheiterte. Spät in der Nachspielzeit dann aber der Schock für die Linzer. Mit einem Schlenzer aus der Distanz erzielte Michael Novak den 1:1-Ausgleich für die WAC Amateure - ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf für die Kärntner.