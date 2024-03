Union Gurten behält drei Punkte gegen USV St. Anna/A. zu Hause

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Union Gurten mit 1:0 gegen St. Anna/A. gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Gurten mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Das Spiel ist über weite Strecken ausgeglichen. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen so richtig ins Spiel bzw. vor das Tor. Gurten hat etwas mehr vom Spielgeschehen, kann das Übergewicht aber nicht in Tore ummünzen. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehört dann St. Anna, doch auch die Steirer tun sich schwer im Abschluss. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Im zweiten Durchgang ein ähnlicher Spielcharakter. Gurten wird jetzt aber etwas konkreter im Spiel nach vorne. Die Gäste-Defensive verteidigt zunächst aber geschickt und lässt wenig bis nichts zu. Tine Pori sicherte der Union Raiffeisen Gurten vor 400 Zuschauern in der 78. Minute das erste Tor - einen Ball hat ein St. Anna-Verteidiger unterlaufen und dahinter lauerte Wirth, der denn Ball annahm und einen Stanglpass auf die zweite Stange spielte. Pori stand goldrichtig und musste nur noch einschieben. Jetzt ist St. Anna gefordert. Die Gäste werfen alles nach vorne, wollen unbedingt den Ausgleich. Schließlich strich die Union Gurten die Optimalausbeute gegen den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ein.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Raiffeisen Gurten zu besiegen.

Der Angriff ist beim USV St. Anna/A. die Problemzone. Nur 25 Treffer erzielten die Gäste bislang. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat St. Anna/A. derzeit auf dem Konto. Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union Gurten setzte sich mit diesem Sieg vom USV St. Anna/A. ab und belegt nun mit 34 Punkten den vierten Rang, während St. Anna/A. weiterhin 30 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Gurten auf Junge Wikinger Ried, der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen spielt tags darauf gegen SPG HOGO Wels.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute von der ersten Minute an tonangebend, konnten aber in der ersten Halbzeit die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir nochmals den Druck und erzielten dann schlussendlich den hochverdienten Führungstreffer. Dieser Sieg ist hochverdient und hätte auch höher ausfallen können. Wir sind nun bestens für das Derby nächste Woche gerüstet."

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Typisches Gurten-Spiel mit hohen Bällen! Wir haben in Minute 9 eine Top-Chance nicht genutz und gingen somit mit 0:0 in die Pause! Eine kleine Unachtsamkeit in Minute 78 hat uns die Niederlage eingebracht! Nächste Woche ist unser Kader einigermaßen vollzählig und wir können gegen Wels zuhause wieder voll angreifen!."