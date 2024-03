Doppelschlag in der Schlussphase: Gleisdorf gewinnt knapp gegen die WAC Amateure

Details Freitag, 29. März 2024 23:37

Der FC Gleisdorf bekam es am Karfreitag in der Regionalliga Mitte mit den WAC Amateuren zu tun. Die aufstrebenden Steirer zeigten zuletzt ordentliche Leistungen und eroberten unter anderem gegen den ASK Voitsberg einen Punkt. Den WAC Amateuren bleiben trotz ansprechender Leistungen in den vergangenen Wochen meistens die Punkte verwehrt - so auch heute. In einer spannenden Angelegenheit gewannen die Hausherren nach einem Doppelschlag in der Schlussphase mit 1:2.

Gleisdorfs Christian Berger krönte sich beim Sieg gegen die WAC Amateure mit seinem Doppelpack zum Matchwinner

Gleisdorf erzielt früh die Führung

Die Partie startete gleich sehr gut für die Hausherren. Nach 13. Minuten durften die Fans der Gleisdorfer erstmals jubeln, denn Christian Berger brachte die Grün-Weißen in Führung. Das Spiel wurde offener und beide Teams kamen zu Chancen. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 gingen die 22 Akteure aber erstmals in die Katakomben.

Schlagabtausch im zweiten Durchgang mit besserem Ende für die Hausherren

Nach dem Seitenwechsel ging es so richtig ab. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn erzielte Armin Karic für die Lavanttaler den Ausgleich. Das Spiel wurde immer hitziger und der WAC konnte in der 70. Minute das Spiel komplett drehen. Daniel Goriupp netzte zum 1:2 für die Kärntner. Im Abstiegskampf wären diese drei Punkte von riesengroßer Bedeutung für die Amateure des WAC, doch noch war das Spiel nicht zu Ende. Edeljoker Leon Pliso traf für die Gleisdorfer zum 2:2-Ausgleich (82'). Bereits vor zwei Wochen gegen die Vorwärts durfte sich der junge Stürmer nach Einwechslung mit einem Tor bedanken. Die Steier wollten vor heimischer Kulisse im Solarstadion mehr und drückten nun auf die neuerliche Führung. Diese gelang tatsächlich nur zwei Minuten nach dem Ausgleich. Christian Berger schnürte den Doppelpack und holte für den FC Gleisdorf ganz wichtige drei Punkte.

In der Tabelle machen die Hausherren damit erneut einen Schritt nach vorn und halten nun den 8. Platz inne. Die WAC Amateure sind mit Bad Gleichenberg weiterhin das Schlusslicht der Regionalliga Mitte. Am kommenden Sonntag tritt der FC Gleisdorf 09 bei ASK Klagenfurt an, während die RZ Pellets WAC Amateure einen Tag zuvor die TuS Bad Gleichenberg empfangen.

Aufstellungen:

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Jörg Wagnes, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Michael Loder, Burak Gül, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

WAC: David Franz Skubl, Lorent Ademi, Marcel Fritzer, Florent Hajdini, Maximilian Scharfetter (K), Michael Leon Schweiger, Tobias Gruber, Erik Kojzek, Michael Morgenstern, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Kenan Muharemovic, Armin Karic, Marco Modritsch, Lukas Puff, Emanuel Ofori Agyemang



Trainer: Nemanja Rnic

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – RZ Pellets WAC Amateure, 3:2 (1:0)

84 Christian Berger 3:2

82 Leon Pliso 2:2

70 Daniel Goriupp 1:2

47 Armin Karic 1:1

13 Christian Berger 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.