Knapper Sieg für Junge Wikinger Ried gegen Vorwärts Steyr

Details Sonntag, 31. März 2024 10:26

Den Abschluss des 20. Spieltags der Regionalliga Mitte machte das OÖ-interne Duell zwischen Junge Wikinger Ried und dem SK Vorwärts Steyr. Nach dem tollen Frühjahrsstart der Wikinger war ohnehin im Vorfeld bereits eine sehr enge Partie vorhergesehen worden. Dies bestätigte auch nach den 90 Minuten - die Rieder bezwangen Vorwärts Steyr knapp aber verdient mit 2:1 in der Innviertel Arena. Damit muss die Eitl-Elf weiter auf den ersten Regionalliga-Auswärtssieg im Jahr 2024 warten.

Drei Tore in Halbzeit eins

Es ging gleich fulminant los für die Hausherren. Nach einer hektischen Anfangsphase nutzte Mateo Zetic einen Tormannfehler von SKV-Keeper Michael Fauland beinhart aus und stellte nach bereits sieben Minuten auf 1:0. Anschließend kamen die Steyrer etwas besser ins Spiel – ein Volley von Ziric fiel aber nur in die Arme von Liu (12.). Nur sechs Minuten später durfte die Eitl-Elf aber jubeln. Diesmal wartete Keeper Liu zu lange – Ziric blockte den Abschlag ins Tor. Die weitere Folge der ersten Halbzeit war dann recht ausgeglichen. Ried kam aber vor der Pause noch zur neuerlichen Führung (40'). Gontie junior Diomande ließ im Sechzehner seinen Gegenspieler wunderbar aussteigen und vollendet unhaltbar ins kurze Eck. Ein Treffer zu einem perfekten Zeitpunkt aus Sicht der Rieder, denn damit ging es dann erstmals in die Kabine.

Ried bringt den Sieg ins Ziel

In der zweiten Halbzeit hatten die Wikinger die Partie fast über 45 Minuten lang vollkommen im Griff und ließen kaum eine Aktion der Gäste zu. Die meisten Strafraumannäherungen wurden bereits vor dem Sechzehner entschärft. In Minute 74 verpasste Belinga eine Riesenmöglichkeit auf das vorentscheidende 3:1. Kurz vor Schluss erhielt bei den Steyrern Kapitän Stefan Goldnagl noch die Gelb-Rote Karte - er fehlt damit im Spitzenspiel kommende Woche beim ASK Voitsberg. Der Vorwärts fehlte in der zweiten Hälfte einfach die Durchschlagskraft in der Offensive, weshalb die Jungen Wikinger Ried einen rundum verdienten 2:1-Heimerfolg feiern durften.

In der Tabelle verlassen die Innviertler damit wieder die direkte Abstiegszone und rutschen auf Platz 13 hervor. Der Vorsprung auf die nachfolgenden Vöcklamärkter wurde auf drei Zähler erhöht. Vorwärts Steyr bleibt trotz der Niederlage weiter auf Rang fünf - der Rückstand auf Gurten bzw. Wels beträgt nun aber schon drei Punkte. Nächster Prüfstein für Junge Wikinger Ried ist die Union Raiffeisen Gurten (Freitag, 19:00 Uhr). Der SK Vorwärts Steyr misst sich am selben Tag mit dem ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager, Junge Wikinger Ried): "Es war ein schöner Sieg und durchaus verdient. Die erste Halbzeit war ein Spiel, wo es hin und her gegangen ist, mitsamt zwei kuriosen Toren. In der zweiten Halbzeit haben wir Steyr dominiert – ich kann mich an keine konkrete Ausgleichschance erinnern. Von dem her war es sehr verdient, dass wir die Partie gewonnen haben. Wir haben erneut eine gute Leistung gezeigt und bestätigen die gute Frühjahrsform."

Aufstellungen:

Junge Wikinger Ried: Shaoziyang Liu, Gontie junior Diomande, Nico Wiesinger, Benjamin Sammer (K), Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Fabian Rossdorfer, Mateo Zetic, Diego Madritsch, Erion Aljiji, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Dominik Stöger, Dominik Velecky, Roman Steinmann, Luka Lukic, Niklas Sickinger, Batuhan Peker



Trainer: Julian Baumgartner

SK Vorwärts Steyr: Michael Fauland - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Bojan Lukic, Mirsad Sulejmanovic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Valerian Harald Hüttner, Eman Lidan, Alvaro Suarez Collazo, Jakob Kolb, Daniel Bilic, Amir Pasic



Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – SK BMD Vorwärts Steyr, 2:1 (2:1)

40 Gontie junior Diomande 2:1

18 Milan Ziric 1:1

7 Mateo Zetic 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger

F.H.