Temmel hält Elfer, SC Weiz schlägt Deutschlandsberger SC

Mit 0:2 verlor der DSC Wonisch Installationen am vergangenen Freitag zu Hause gegen den SC Weiz. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC BauerBikes Weiz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das enge Hinspiel hatte Weiz durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

DSC vergibt Elfer

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Weizer. Die erste Top-Chance haben nämlich die Deutschlandsberger, und zwar vom Elferpunkt. Die Heimischen verschießen den Elfer aber bzw. Enrico Temmel im Tor der Weizer hält. Generell ist der DSC in der Anfangsphase das bessere Team und Weiz hat Probleme. Kurz vor der Pause dann aber Weiz mit der Riesenchance zur Führung - Thomas Fink scheitert aber vor dem leeren Tor. Es fallen keine Tore und so ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

Weiz geht in Führung

Im zweiten Durchgang agiert Weiz cleverer. Raffael Mohr brachte den SC BauerBikes Weiz in der 64. Spielminute in Führung - schöner Abschluss nach einem Angriff über die Seite. Mit der Führung im Rücken wollen die Weizer nachlegen, doch der DSC spielt dann offensiver und wirft alles in die Schlacht. Wenig später behauptete sich der SC Weiz gegen die Hintermannschaft von Deutschlandsberg. Neuer Spielstand: 2:0 (87.) nach einem Konter. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Weiz den DSC Wonisch Installationen 2:0.

Die Rückrunde verlief für Deutschlandsberg bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der Gastgeber noch kein einziges Mal. Für den DSC Wonisch Installationen sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man vom SC BauerBikes Weiz wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die Gäste erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der SC Weiz setzte sich mit diesem Sieg von Deutschlandsberg ab und belegt nun mit 29 Punkten den achten Rang, während der DSC Wonisch Installationen weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt. Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat Deutschlandsberg momentan auf dem Konto. Neun Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Weiz derzeit auf dem Konto.

Der DSC Wonisch Installationen tritt am kommenden Freitag beim SPG LASK Amateure OÖ Amat. an, der SC BauerBikes Weiz empfängt am selben Tag den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, auch wenn wir uns zu Beginn sehr schwer getan haben. Es hätte auch gleich 0:1 stehen können. Da müssen wir uns bei unserem Torwart bedanken. Der Sieg ist sehr wichtig für uns."

Aufstellungen:

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Dean Slisko, Michael Wildbacher, Danis Markovic



Trainer: Stefan Dengg

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo, Markus Stenzel, Alexander Steinlechner, Noah Oke Eyawo



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – SC BauerBikes Weiz, 0:2 (0:0)

87 Roman Hasenhuetl 0:2

64 Raffael Mohr 0:1