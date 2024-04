UVB Vöcklamarkt feiert Sieg im Kellerduell gegen Bad Gleichenberg

Details Freitag, 19. April 2024 22:35

Kellerduell in der Regionalliga Mitte zwischen der UVB Vöcklamarkt und Bad Gleichenberg. Beide Mannschaften sind jedoch in den letzten Runden in Fahrt gekommen und nun jeweils seit zwei Pflichtspielen ohne Niederlage. Die Gäste aus der Steiermark feierten zuletzt zwei Siege in Serie (WAC Amat. und ASK Klagenfurt). Vöcklamarkt siegte vor zwei Wochen überraschend im Derby gegen Wallern und konnte in der Vorwoche ein Remis in Gleisdorf erringen. Auch heute lief es gut für die Elf von Neo-UVB-Coach Bernhard Kletzl – in einem heißem Kellerkracher setzten sich die Kleeblätter schlussendlich knapp mit 2:1 durch und holen ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Bad Gleichenberg fällt im Kellerduell bei Vöcklmarkt um die Punkte

UVB mit einzigem Treffer in den ersten 45 Minuten

Das Spiel startete anfangs ohne große Aufreger. Chancen in der Anfangsviertelstunde waren Mangelware, da kein Team sich wirklich traute, die Defensive aufzumachen. Anschließend kam aber die Kletzl-Elf besser in die Partie und durfte nach knapp einer halben Stunde den Führungstreffer markieren. Ähnlich wie vor zwei Wochen gegen Wallern war auch heute der Treffer von Denis Brozik. Ein Schuss aus der zweiten Reihe passt leicht abgefälscht, aber perfekt im Tor der Gäste. In weiterer Folge der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften einen ordentlichen Kellerfight. Wirkliche Chancen: Fehlanzeige! Deshalb ging es mit der knappen Führung für die Hausherren in die Katakomben.

Hitziger zweiter Durchgang

Der zweite Spielabschnitt hatte gleich nach Wiederbeginn das erste Tor parat. Paul Sarac brachte die Gleichenberger nach fünf Minuten mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 16 Metern wieder zurück ins Spiel. Vöcklamarkt hatte die Partie aber sofort wieder im Griff und drückte auf die neuerliche Führung. Dies gelang wenig später auch. Marco Meilinger drückte mit einem Schuss aus ca. 20 Metern die Kugel unhaltbar ins linke untere Eck zum neuerlichen Führungstreffer für die Oberösterreicher. Danach gab es nur mehr vereinzelte Kontersituationen für die Hausherren – Chancen blieben aber so gut wie aus. Das Spiel beschränkte sich auf einen hitzigen und intensiven Kampf im Mittelfeld. Bis zum Schluss merkte man, wie viel in dieser Partie auf dem Spiel stand. Denn in Nachspielzeit brannten die Sicherungen bei Bad Gleichenbergs Jure Perger durch, welcher aufgrund eines Schlags gegen den Hinterkopf seines Gegners sofort mit Rot vom Platz verwiesen wurde.

Durch diesen Sieg macht die UVB einen kleinen aber wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Bad Gleichenberg hat es durch die Niederlage also verpasst an den Kleeblättern vorbeizuziehen. Am nächsten Freitag reist Vöcklamarkt zum SK BMD Vorwärts Steyr, zeitgleich empfängt Bad Gleichenberg den SV Allerheiligen.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Wir sind überglücklich, dieses Sechs-Punkte-Spiel gewonnen zu haben. Spielerisch war es sicherlich nicht das beste Spiel von beiden Mannschaften – einfach Abstiegskampf pur! In Summe kann man aber sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Bad Gleichenberg war im ersten Durchgang gefährlicher bei Standards, während wir unsere Angriffe nicht gut fertig gespielt haben. Das 1:0 haben wir dann eigentlich aus dem Nichts geschossen! Im zweiten Durchgang haben wir schon leichtes Übergewicht gehabt, doch sie waren immer gefährlich bei Konteraktionen."

Aufstellungen

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Roland Nagy, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Daniel Maganic - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Marius Brandmayr, Edison Imeri, Severin Hager, Toni Mestrovic, Teo Jukic



Trainer: Bernhard Kletzl

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Paul Sarac, Gregor Zelko, Maximilian Kohlfürst, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Jure Perger, Damjan Poposki, Moritz Holzerbauer, Patrick Wiesenhofer - Philipp Wendler (K)



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Jonas Gmeindl, Nemanja Gajic, Gal Ribic, Raphael Wien



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

Regionalliga Mitte: UVB Oberbank Vöcklamarkt – Tus Bad Gleichenberg, 2:1 (1:0)

63 Marco Meilinger 2:1

50 Moritz Holzerbauer 1:1

32 Denis Brozik 1:0

Foto: RIPU

F.H.