Junge Wikinger Ried entscheiden OÖ-Amateure-Derby für sich

Am 27. Spieltag der Regionalliga Mitte stand das OÖ-Derby der Zweitvertretungen des LASK und der SV Ried am Programm. Für den LASK geht es in der aktuellen Saison noch darum, den Platz in den Top-5 zu halten. Die Jungen Wikinger sind aktuell noch mittendrin im Abstiegskampf und müssen alles daran setzen, in der Liga zu bleiben. Heute machte die Baumgartner-Elf einen wichtigen Schritt und gewann in Pasching bei den LASK Amateuren knapp mit 2:0.

Ried glänzt im ersten Abschnitt

Die Wikinger kamen gleich zu Beginn richtig gut in die Partie und drückten schnell auf das Führungstor. Dies gelang auch nach nur 23 Minuten, als Daniel Wimmer nach einem Pass in die Tiefe per Stangler bedient wurde und nur mehr ins leere Tor einschieben musste. Die Rieder waren weiter gut im Spiel und ließen den LASK kaum zu Möglichkeiten kommen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, verdoppelte Roman Steinmann die Führung für die Gäste. Nach einer Ecke von der rechten Seite konnte er sich im Strafraum durchsetzen und den Ball unhaltbar ins linke Eck köpfen. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause, und die Jungen Wikinger Ried hatten es geschafft, eine komfortable Führung aufzubauen, die sie in der zweiten Hälfte souverän verteidigten.

Wikinger bringen Sieg über die Uhr

Nach der Pause versuchten die LASK Amateure natürlich, zurück ins Spiel zu finden. Dies gelang auch und man wurde vor dem Tor sehr gefährlich – unter anderem mit einem Lattentreffer! Im Kasten sollte es aber trotzdem nicht klingen, denn die gut organisierte Rieder-Defensive machte es den Hausherren sehr schwer und hatte in manchen Aktionen einfach auch das Glück auf ihrer Seite. Die Jungen Wikinger setzten ihrerseits auf Konterangriffe und hielten den Druck auf die Abwehr der Heimmannschaft aufrecht. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit zu keinen weiteren Toren kam, war die Leistung der Rieder Amateure solide und diszipliniert. Sie verwalteten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff, der nach vier Minuten Nachspielzeit das Ende des Spiels markierte.

Für die Jungen Wikinger war der heutige Sieg extrem wichtig, denn auch die Kontrahenten im Abstiegskampf haben allesamt gepunktet. Für die LASK Amateure ist durch die Niederlage von Wallern der vierte Platz auch nicht außer Reichweite - zudem steht nächsten Freitag das direkte Duell an. Ried empfängt die UVB Vöcklamarkt.

Stimme zum Spiel

Julian Baumgartner (Trainer Junge Wikinger Ried): "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und sehr gute Phasen sowie Momente gehabt. Den Matchplan und auch die Spielidee vollkommen durchgezogen. In der zweiten Hälfte sind wir natürlich teilweise unter Druck geraten, haben es aber gut verteidigt und in der ein oder anderen Situation ein wenig Glück gehabt. Wir hatten aber auch Konterchancen, wo wir schon früher den Deckel draufmachen hätten können.

Aufstellungen

LASK: Lukas Jungwirth - Georg Braun, Julian Sams, Patrik Peric, Robert Martic - Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Peter Michorl, Rocco Vicol, Jakob Wanker -



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Sebastian Leitner, Moritz Würdinger, Tobias Messing, Philipp Haberl, Armin Haider



Trainer: Thomas Piermayr

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Matthias Gragger, Dominik Velecky, Ben-Travis Wörndl, Daniel Wimmer (K), Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Fabian Rossdorfer, Mateo Zetic, Philip Weissenbacher, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Shaoziyang Liu, Nico Wiesinger, Emil Purkovic, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Luka Lukic, Fabian Lechner



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Junge Wikinger Ried - 0:2 (0:2)

40 Roman Steinmann 0:2

23 Daniel Wimmer 0:1

