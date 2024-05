Dank Kobald-Doppelpack: USV St. Anna/A. dreht Krimi gegen Vorwärts Steyr

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:51

In einer atemberaubenden Partie der 27. Runde der Regionalliga Mitte konnte der USV St. Anna/A. einen entscheidenden 2:1-Sieg gegen SK Vorwärts Steyr erringen. Die Gastgeber drehten nach einem Rückstand das Spiel und sicherten sich spät die drei Punkte, was die Stimmung in der Stahlbau Müller Arena zum Kochen brachte.

Anfangsphase voller Chancen

Die Partie begann dynamisch. Beide Teams zeigten von Anfang an ihre Offensivqualitäten. In der 8. Minute hatte Vorwärts Steyr durch Milan Ziric die erste gute Möglichkeit, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. St. Anna antwortete schnell mit eigenen Angriffen, und es gab mehrere Ecken in Folge, die jedoch zunächst nichts einbrachten. Die Spannung stieg kontinuierlich, und die Zuschauer wurden Zeuge eines offenen Schlagabtauschs.

In der 28. Minute gelang es dann Milan Ziric, die Steyrer in Führung zu bringen. Nach einer starken Phase der Gäste nutzte Ziric eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Hausherren und brachte seine Mannschaft mit einem Flachschuss ins Eck mit 1:0 in Front. Die Gastgeber ließen sich dadurch jedoch nicht entmutigen und setzten ihre Bemühungen fort, den Ausgleich zu erzielen.

Dramatische Wende im zweiten Durchgang

Nach der Halbzeitpause kam St. Anna am Aigen entschlossen aus der Kabine. Sie erhöhten den Druck und es dauerte nicht lange, bis Christoph Kobald in der 57. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Dieses Tor gab den Gastgebern weiteren Auftrieb, und sie spielten nun deutlich selbstbewusster. Kobald, der eine herausragende Partie spielte, war es auch, der in der 71. Minute nach einer Traumkombination das Führungstor zum 2:1 markierte. Sein Doppelpack drehte das Spiel und brachte die Fans in Ekstase.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Kampfgeist. Vorwärts Steyr versuchte alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber die Defensive des USV St. Anna/A. stand sicher. Das Team aus Steyr hatte zwar noch einige gute Chancen, konnte diese aber nicht verwerten. Auch die Wechsel in den Schlussminuten brachten nicht den gewünschten Effekt, und als der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten abpfiff, war der Jubel bei den Hausherren groß.

Dieser Sieg könnte für St. Anna am Aigen in der Tabelle der Regionalliga Mitte sehr wertvoll sein, da sie nun wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze sammeln konnten. Für Vorwärts Steyr hingegen war es eine enttäuschende Niederlage, die den Druck in den kommenden Spielen erhöht. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch am Ende hatte St. Anna die Nase vorn.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Unsere Mannschaft war auf den spielstarken Gegner sehr gut eingestellt! Nach den ersten 20 Minuten haben wir uns etwas zurückgezogen und in Folge das 1:0 bekommen. In Halbzeit zwei haben wir wieder unseren Matchplan verfolgt und zwei sehr schön herausgespielte Tore erzielt! Gratulation an die gesamte Mannschaft und das Trainerteam."

Aufstellungen:

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Paul Glanz, Markus Klöckl - Luka Maric, Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Andreas Lackner, Andre Muhr - Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Tobias Frankl, Paul Kiedl, Thomas List, Nico Fabiani, Alexander Thurner-Seebacher



Trainer: Edgar Spath

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Alvaro Suarez Collazo, Mirsad Sulejmanovic, Amir Pasic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hazar Eminazari, Hamza Ech Cheikh, Max Richter, Bojan Lukic, Paul Staudinger



Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: St. Anna/A. : Vorwärts Steyr - 2:1 (0:1)

71 Christoph Kobald 2:1

57 Christoph Kobald 1:1

28 Milan Ziric 0:1