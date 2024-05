WAC Amateure stürzen ASV Allerheiligen mit Sieg im Kellerduell akute Abstiegsgefahr

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:07

In der 27. Runde der Regionalliga Mitte trafen der ASV Allerheiligen und die Wolfsberger Amateure aufeinander. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs musste sich der ASV Allerheiligen schließlich mit 0:2 geschlagen geben. Die entscheidenden Tore für die Gäste fielen in der zweiten Halbzeit, wobei Michael Brugger und Lorent Ademi als Torschützen glänzten. Durch die Niederlage überholt Tabellenschlusslicht WAC Allerheiligen nun in der Tabelle und gibt den Südsteirern die Rote Laterne. Die Abstiegsschlinge zieht sich für die Gallier damit immer noch weiter zu - der Abstieg ist kaum noch abzuwenden.

Ein kämpferischer Start

Das Spiel begann mit hohem Engagement auf beiden Seiten. Der ASV Allerheiligen zeigte sich von Anfang an entschlossen, den Heimvorteil zu nutzen. Die Anfangsminuten waren geprägt von intensiven Mittelfeld-Duellen, bei denen beide Teams versuchten, Kontrolle zu gewinnen. Trotz einiger guter Ansätze konnten die Allerheiligen in der ersten Hälfte jedoch keine klaren Chancen kreieren. Auf der anderen Seite hielt die Defensive der Wolfsberger Amateure stand und ließ kaum Raum für entscheidende Aktionen der Heimmannschaft.

Wolfsberger schlagen nach der Pause zu

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Wolfsberger Amateure. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff verwandelte Michael Brugger einen Elfmeter souverän und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Dieses Tor gab den Wolfsbergern spürbar Auftrieb, während der ASV Allerheiligen sichtlich bemüht war, den Rückstand schnellstmöglich auszugleichen. Trotz erhöhtem Druck und mehreren Wechseln gelang es den Hausherren nicht, die Abwehr der Wolfsberger entscheidend zu durchbrechen.

In der 55. Minute dann der nächste Rückschlag für den ASV Allerheiligen. Lorent Ademi nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Heimmannschaft und erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 0:2. Dieser Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste. Der ASV Allerheiligen versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Wolfsberger Amateure verteidigten geschickt und ließen nichts mehr zu.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 0:2 für die Wolfsberger Amateure. Für den ASV Allerheiligen war es eine enttäuschende Niederlage vor heimischem Publikum, während die Wolfsberger wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnten. Die Torschützen Michael Brugger und Lorent Ademi waren die herausragenden Akteure dieses Spiels, das einmal mehr die Effizienz und taktische Reife der Wolfsberger Amateure unter Beweis stellte.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Hohl (Obmann Allerheiligen): "Keine Frage, diese Niederlage wirft uns sehr zurück. Das war alles so im Winter natürlich nicht geplant. Die Niederlage leider sogar verdient. Der Gegner war besser. Wir konnten nach dem Rückstand nicht zulegen. Es ist jetzt klar, dass wir aus den letzten drei Spielen mindestens zwei Siege brauchen und dazu Schützenhilfe. Die Situation ist mehr als bitter, aber wir müssen das akzeptieren und den Kampf annehmen."

Aufstellungen:

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Leon Martincevic, Paul Kargl - Anto Jelec, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Sally Christian Preininger - Jonas Janetzko, Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Antonio Schauer, Jan Erik Grillitsch, Marcel Blaj, Matthias Götzinger, Kilian Hohl, Martin Kresitschnig



Trainer: Zoran Eskinja

WAC: Elias Müller, Lorent Ademi, Kenan Muharemovic, Michael Leon Schweiger, Michael Brugger (K), Konstantin Kerschbaumer, Erik Kojzek, Nico Six, Niklas Pertlwieser, Emanuel Ofori Agyemang, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Florian Limmer, Daniel Hans Genser, Florent Hajdini, Armin Karic, Marco Modritsch, Michael Zuo



Trainer: Nemanja Rnic

Regionalliga Mitte: Allerheiligen : WAC A. - 0:2 (0:0)

55 Lorent Ademi 0:2

49 Michael Brugger 0:1