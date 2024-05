Ziric rettet Vorwärts Steyr einen Punkt gegen Union Gurten

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:37

In einer spannenden Partie in der 28. Runde der Regionalliga Mitte trennten sich der SK BMD Vorwärts Steyr und Union Gurten mit einem 1:1-Unentschieden. Vor den Augen der begeisterten Fans in der LIWEST Arena zeigten beide Teams eine engagierte Leistung. Besonders in der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der in einem dramatischen Finale gipfelte.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Chancen

Die erste Hälfte des Spiels verlief trotz fehlender Tore äußerst unterhaltsam. Schon in der dritten Minute sorgte Mirsad Sulejmanovic von Steyr mit einem gefährlichen Vorstoß auf der rechten Seite für Aufregung, doch der Ball konnte vom Torhüter Maj Pavli geklärt werden. Die Gäste aus Gurten ließen nicht lange auf sich warten und erarbeiteten sich in der sechsten Minute durch Tobias Schott eine Doppelchance, die jedoch durch die Stange und eine starke Parade von Torhüter Valerian Hüttner vereitelt wurde. Beide Teams kämpften um die Kontrolle über das Mittelfeld, wobei insbesondere die Gurtner einige vielversprechende Angriffe starteten. Kurz vor der Pause intensivierten sich die Bemühungen beider Mannschaften, ein Tor zu erzielen, jedoch ohne Erfolg, was zu einem Halbzeitstand von 0:0 führte.

Zweite Halbzeit: Tore und Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen Vorstoß von Milan Ziric, der bereits in der 46. Minute eine hervorragende Gelegenheit für die Steyrer hatte, jedoch am Torhüter scheiterte. Das Spiel nahm an Intensität zu, und in der 57. Minute konnte Fabian Wimmleitner für die Gurtner nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Steyrer den Ball zum 0:1 über die Linie drücken. Dieses Tor schien die Gäste zu beflügeln, sie erhöhten den Druck und suchten nach Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen.

Die Steyrer, getrieben von ihrem Heimpublikum, intensivierten ihre Angriffe und kämpften um den Ausgleich. Nach mehreren verpassten Chancen und einer Serie von Spielerwechseln, die frischen Wind bringen sollten, gelang Milan Ziric schließlich in der 84. Minute der lang ersehnte Ausgleich. Nach einem Eckball von Mirsad Sulejmanovic köpfte Ziric den Ball an die Latte, und im Nachsetzen traf er dann selbst zum 1:1. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von offenem Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten, aber keinem weiteren Treffer.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute die richtige Reaktion auf die Niederlage in der vergangenen Woche. Wir kamen super ins Spiel und verzeichneten ein Chancenplus über die gesamten 90 Minuten. Durch die hervorragende Spielleitung durch den Schiedsrichter entwickelte sich ein tolles Spiel und die Zuseher bekamen ein tolles OÖ-Derby zu sehen. Aufgrund der besseren Chancen und des späten Ausgleichs schmerzt das Unentschieden trotzdem ein wenig."

Aufstellungen:

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Alvaro Suarez Collazo, Bojan Lukic, Mirsad Sulejmanovic (K), Amir Pasic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hazar Eminazari, Patrick Bilic, Max Richter, Paul Staudinger, Daniel Bilic



Trainer: Markus Eitl

Union Raiffeisen Gurten: Maj Pavli - Stephan Murauer, Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Tine Pori - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Felix Rudolf Wimmer, Thomas Reiter, Rene Kienberger, Felix Sickinger, Lukas Schlosser, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Vorwärts Steyr : Gurten - 1:1 (0:0)

84 Milan Ziric 1:1

57 Fabian Wimmleitner 0:1