Bad Gleichenberg gewinnt wilden Schlagabtausch gegen die SPG Wels

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:37

In einem aufregenden Spiel der 28. Runde in der Regionalliga Mitte lieferten sich Tus Bad Gleichenberg und SPG HOGO Wels ein wahres Torfestival. Mit einem knappen 4:3-Sieg behielt die Heimmannschaft letztendlich die Oberhand in einem Match, das bis zur letzten Minute Spannung geboten hat.

Doppeltorschütze Philipp Wendler schoss seine Gleichenberger heute wieder einmal zu drei Punkten

Torspektakel im ersten Durchgang

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo und die Gäste aus Wels fanden nur kurz nach Anpfiff die ersten guten Möglichkeiten auf die Führung vor. Der erste Treffer gelang allerdings den Hausherren – nach einer Balleroberung schalteten die Gleichenberger schnell um und stellen durch Philipp Wendler nach zehn Minuten auf 1:0. Beinahe ident fiel der zweite Treffer. Wieder war es eine Umschaltsituation, die die Hausherren zum Treffer nutzen konnten. Sandro Schleich vollendete diesmal. Dann konnte allerdings auch mal die SPG anschreiben. Alexander Mayr brachte die Gäste aus Wels wieder mit einem Halbvolley aus elf Metern ran. Dennoch gelang es Philipp Wendler in der 23. Minute erneut, über eine Umschaltsituation die Führung der Bad Gleichenberger auf 3:1 auszubauen, was den Spielverlauf zunächst zu konsolidieren schien.

Die Welser kämpfen sich zurück - verlieren aber trotzdem

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, brachte Valentin Akrap die Spannung zurück ins Spiel, indem er den Abstand wieder auf ein Tor verkürzte. Aus der Drehung zündetete die Ried-Leihgabe schön in die Maschen. Mit einem Halbzeitstand von 3:2 gingen die Teams in die Kabinen und bereiteten sich auf eine intensive sowie umkämpfte zweite Hälfte vor. Die Welser kamen sehr entschlossen aus der Pause und es dauerte nicht lange, bis sie sich die ersten Chancen herausspielten. Immer wieder waren allerdings die Hände von Gleichenberg-Keeper Alen Buzeti dazwischen. Wels investierte viel und kam auch nach etwas über einer Stunde zum Ausgleich. Roko Mislov drückte einen Stanglpass im Rendezvous mit seinem Gegner über die Linie. Die Gäste waren wieder zurück und die Partie war nun völlig offen. Lange hielt der Gleichstand aber nicht – nur wenige Minuten später profitierte Jure Perger von einem katastrophalen Patzer von Keeper Duna, der unter der Woche erst frisch seinen Vertrag verlängt hat. Der Welser Schlussmann spielte die Kugel genau Jure Perger in den Fuß, der schlussendlich nur mehr den Torhüter zum 4:3 überlupfen musste. Danach erhöhte Wels natürlich nochmal die Schlagzahl und setzte alles auf eine Karte, um hier noch mindestens einen Punkt zu holen. Trotz mehrerer Großchancen blieb es aber beim knappen Sieg für die Hausherren aus Bad Gleichenberg, die damit nach Gurten in der Vorwoche den nächsten großen Gegner ärgern im Kampf um die Vizemeisterschaft.

Kommende Woche wartet auf die siegreichen Hausherren das Auswärtsderby beim SC Weiz. Die SPG Wels empfängt im OÖ-Derby den SK Vorwärts Steyr.

Stimme zum Spiel

Emin Sulimani (Trainer SPG Wels): "Wir haben das Spiel anfangs richtig gut im Griff gehabt und gleich Chancen gehabt. Dann wurden wir zweimal ausgekontert – generell waren wir in der Defensive heute sehr fahrig und haben zu viel zugelassen. Sind mit dem 3:2 sowie 3:3 super zurückgekommen und haben den Kopf nicht hängen lassen. In dieser Phase hatten wir sie richtig gut im Griff. Das 4:3 resultierte leider aus einem fatalen Eigenfehler. Hinten raus war es dann eine hektische Partie mit viel Druck von unserer Seite und einigen riesigen Chancen. Alles in allem bitter, aber Bad Gleichenberg hat gut gekämpft und dagegen gehalten – die Tore haben wir uns einfach selber geschossen."

Aufstellungen

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Jonas Gmeindl, Paul Sarac, Gregor Zelko, Philipp Stuber Hamm - Jure Perger, Moritz Holzerbauer, Leon Sres - Michael Krenn, Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Maximilian Kohlfürst, Nemanja Gajic, Marc Geigl, Patrick Wiesenhofer



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

WSC Hertha: Indir Duna - Vojtech Mares, Stefan Holzinger, Philipp Birglehner - Alexander Mayr, Luca Tischler, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Valentin Akrap, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Hector Galiano Luna, Bojan Mustecic, Erol Zümrüt, Simon Gasperlmair, Gentian Latifi



Trainer: Emin Sulimani

Regionalliga Mitte: Bad Gleichenberg : SPG HOGO Wels - 4:3 (3:2)

69 Jure Perger 4:3

66 Roko Mislov 3:3

43 Valentin Akrap 3:2

23 Philipp Wendler 3:1

18 Alexander Mayr 2:1

14 Sandro Schleich 2:0

9 Philipp Wendler 1:0

Foto: RIPU

F.H.