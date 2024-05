Nach schwacher erster Halbzeit: SC Weiz dreht gegen FC Gleisdorf 09 auf

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:19

In einem spannenden Derby der Regionalliga Mitte zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem SC BauerBikes Weiz zeigten die Gäste eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor. Trotz einer überlegen geführten ersten Halbzeit der Gleisdorfer, setzte sich Weiz am Ende deutlich mit 0:3 durch und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation zum UNIQA ÖFB Cup.

Einseitige erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die Heimmannschaft aus Gleisdorf von Beginn an das Kommando übernahm. Bereits in der 13. Minute deutete sich an, dass es ein schwieriger Abend für Weiz werden könnte, als Christian Berger eine gute Chance leichtfertig vergab. Trotz weiterer hochkarätiger Gelegenheiten, unter anderem in der 26. Minute, als Berger erneut an Torwart Enrico Temmel scheiterte, blieb es zur Halbzeit beim 0:0. Weiz konnte sich glücklich schätzen, nicht zurückzuliegen, denn bis auf einen schwachen Schuss in der 45. Minute, der weit am Tor vorbeiging, kamen die Gäste kaum zu nennenswerten Abschlüssen.

Weiz dreht auf und entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Weiz. In der 50. Minute brach Jan Niklas Ostermann die Deadlock-Situation mit einem sehenswerten Treffer zum 0:1. Trotz des Schocks versuchten die Gleisdorfer, zurück ins Spiel zu finden, doch Weiz stand nun kompakter und ließ wenig zu. Die Effizienz der Weizer zeigte sich erneut in der 74. Minute, als Thomas Fink nach einem schnellen Konter zum 0:2 traf. Nur acht Minuten später sorgte Lukas Gabbichler mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. Der Treffer fiel erneut nach einem Konter, womit die Weizer ihre Stärke in der Umschaltbewegung unter Beweis stellten.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen verzweifelten FC Gleisdorf 09, der alles nach vorne warf, aber letztendlich keine Mittel fand, die in der zweiten Halbzeit gut organisierte Abwehr der Weizer zu überwinden. In der 90. Minute hatte Weiz sogar noch die Chance, das Ergebnis zu erhöhen, doch der Torwart der Gleisdorfer, Jakob Maximilian Karpf, hielt einen weiteren Schuss und verhinderte somit ein noch höheres Ergebnis. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich das überraschende, aber aufgrund der Effektivität verdiente 0:3 für den SC BauerBikes Weiz.

Stimmen zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, doch mit der Leistung in der ersten Halbzeit nicht. Wir haben in der ersten Halbzeit so gespielt wie wir unter der Woche trainiert haben, alles zu locker, ohne Spannung. In der zweiten Halbzeit haben wir das korrigiert und letztlich auch nicht unverdient gewonnen. So kann es weitergehen. Wir werden alles dafür tun, auch die letzten beiden Spiele zu gewinnen."

Robert Becker-Tonnerer (Obmann Gleisdorf): "Erste Halbzeit hätten wir den einen oder anderen Treffer machen müssen, waren klar stärker! Die zweite Halbzeit war zum vergessen! Nachdem wir ohnehin schon wichtige 3 Stammspieler verletzungsbedingt nicht im Kader hatten, werden vermutlich noch Schlemmer und Berger ausfallen! Die sind gerade im Krankenhaus zur Behandlung! Man kann Weiz nur gratulieren zur zweiten Hälfte, die war top! Sie haben alles richtig gemacht und wir konnten leider unsere starke Leistung aus der ersten Halbzeit nicht mehr wiederholen! Sieg war ganz klar für Weiz und ich muss sagen auch verdient!"

Aufstellungen.

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig - Jörg Wagnes, Felix Schlemmer (K), Daniel Klicnik, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Marcel Volinz, Michael Wiltschnig, Felix Mießl, Matthias Roitner, Moritz Mauerhofer, Leon Pliso



Trainer: Christoph Krasser

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Noah Oke Eyawo - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Markus Stenzel, Thomas Fink, Philipp Schellnegger (K) - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Danijel Prskalo, Sebastian Gabbichler, Patrick Durlacher, Theodor Wlattnig, Lukas Strobl



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: Gleisdorf : Weiz - 0:3 (0:0)

82 Lukas Gabbichler 0:3

74 Thomas Fink 0:2

50 Jan Niklas Ostermann 0:1

Fotos: RIPU, Privat