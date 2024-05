Sieben-Tore einer Halbzeit: LASK Amateure fegen Wallern/St.Marienkirchen vom Feld

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:33

Ein Fußballfest für die einen und ein Abend zum Vergessen für die anderen: In der 28. Runde der Regionalliga Mitte erlebte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen eine herbe Niederlage gegen die SPG LASK Amateure OÖ. Nach einer ausgeglicheneren ersten Halbzeit zeigten die jungen Linzer im zweiten Durchgang in Überzahl ein völlig anderes Gesicht und schossen die Hausherren mit 8:0 vom Feld.

Die LASK Amateure waren heute im zweiten Durchgang einfach nicht zu stoppen

Früher Linzer Führungstreffer - Wallern verabsäumt den Ausgleich

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, wobei die LASK Amateure bereits in der 5. Minute durch Leo Vielgut in Führung gingen. Vielgut, der eine herausragende Leistung an diesem Abend zeigen sollte, nutzte einen Querpass und traf präzise ins kurze Kreuzeck. Die Linzer sofort auf weitere Tore, die allerdings nicht gelangen. Nach knapp 20 Minuten konnte sich Wallern fangen und fand auch selbst Chancen vor – ließ diese allerdings zu einfach liegen. Der Ausgleich sollte nach 35 Minuten ebenso nicht passieren, denn nach einer Freistoßvariante von der rechten Seite fiel das Leder nur gegen das Außennetz. Mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Gäste aus Linz ging es somit in die Halbzeit.

Nach Rot gibt es Tore am Fließband

Nach der Pause ließ der Treffer zum 0:2 für die LASK Amateure nicht lange auf sich warten. Armin Haider legte in der Box quer auf Leo Vielgut, der den Doppelpack schnüren durfte. Dann die Szene, die das Spiel wohl frühzeitig entschieden hat. Affenzeller leistete sich eine Tätlichkeit, indem er im Zweikampf mit einem Linzer Innenverteidiger nur mit dem Fuß gegen seinen Gegenspieler tritt. Schiedsrichter Baumann schickte ihn sofort vom Feld. Auch Trainer Horst Haidacher wurde aufgrund von Kritik auf die Tribüne verwiesen. Daraufhin lief es für die Linzer perfekt – Vielgut setzte mit einem Distanzschuss zum dritten Mal am heutigen Abend ins Netz. Kurz darauf verwertete Marco Schabauer einen Stanglpass zum 4:0. Die LASK Amateure ließen nicht nach und zeigten keine Ermüdungserscheinungen. In der 67. Minute nutzte Marco Schabauer einen katastrophalen Rückpass der Wallerer zum 0:5. Die Tore Nummer sechs und sieben ließen nicht lange auf sich warten. Beide erzielt von Philipp Haberl in der 80. und 83. Minute. Erst schloss er einen schnellen Gegenangriff mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte ab, dann tankte er sich durch die Abwehr, um dann flach zu vollenden. Den Schlusspunkt setzte Leo Vielgut in der Nachspielzeit mit einem Treffer, der von der Unterkante der Latte ins Tor sprang, und besiegelte damit das beeindruckende 0:8. Dieses Tor war nicht nur der Höhepunkt seiner persönlichen Leistung von insgesamt drei Toren, sondern auch das Ende eines dominierenden Auftritts der LASK Amateure.

Somit schieben sich die Athletiker nun in der Tabelle an Wallern vorbei und nehmen nun den vierten Platz ein. Nach den vier Niederlagen in Serie warten auf Wallern nächste Woche die Jungen Wikinger Ried. Die LASK Amateure empfangen den FC Gleisdorf.

Stimme zum Spiel

Thomas Piermayr (aktueller Trainer LASK Amateure): "Wir sind natürlich hochzufrieden, das ist eh klar. Erwischten einen tollen Start und haben nach dem 1:0 gleich weitere richtig gute Chancen auf eine höhere Führung gehabt. Dann kam Wallern etwas ins Spiel und wir hatten ein Riesenglück, nicht den Ausgleich zu kassieren – ansonsten kann die Partie in eine ganz andere Richtung gehen. Nach der Halbzeit haben wir weitergemacht wie zu Spielbeginn. Das frühe 2:0 sowie die Rote Karte haben uns dann natürlich in die Karten gespielt. Wir haben dann toll weiter kombiniert und eine großartige Einstellung am Platz gelassen. Schlussendlich 8:0 und völlig verdient gewonnen.

Auch der eigentliche Chefcoach der LASK Amateure, Luka Pavlovic, richtete Glückwünsche an seine Mannschaft aus. Aktuell verweilt er als Co-Trainer für Serbien bei der U17-Europameisterschaft in Zypern und gewann dort die ersten beiden Gruppenspiele mit seiner Mannschaft.

Luka Pavlovic: "Ein überragender hochverdienter 8:0 Sieg, wo ich meinen Spieler nur gratulieren kann. In einer so späten Phase der Saisons auf einem so gutem Niveau zu spielen und zu gewinnen ist ein sehr geiler Moment. Großes Lob geht an die Spieler."

Aufstellungen

Wallern: Daniel Zach, Philipp Huspek, Alexander Dallhammer, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Philipp Mitter, Lukas Schindler, Julian Peherstorfer, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Lorenz Mayrhuber, Stephan Alfons Dieplinger, Maximilian Straif, Elias Zaki, Tobias Hochreiter



Trainer: Horst Haidacher

LASK: Clemens Steinbauer - Moritz Würdinger (K), Elias Prosic, Patrik Peric, Robert Martic - Leo Vielgut, Eduard Josef Haas, Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Jakob Wanker - Armin Haider



Ersatzspieler: Felix Schmiedhuber, Jordan Philipsky, Sebastian Leitner, Georg Braun, Philipp Haberl, Rocco Vicol



Trainer: Thomas Piermayr

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : LASK Amateure OÖ - 0:8 (0:1)

93 Leo Vielgut 0:8

83 Philipp Haberl 0:7

80 Philipp Haberl 0:6

67 Marco Schabauer 0:5

61 Marco Schabauer 0:4

58 Leo Vielgut 0:3

52 Leo Vielgut 0:2

5 Leo Vielgut 0:1

Foto: Harald Dostal

F.H.