ASK Voitsberg feiert ungefährdeten Sieg über USV St. Anna/A.

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:36

Im Spiel der 28. Runde der Regionalliga Mitte sicherte sich der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen USV RB Weindorf St. Anna am Aigen. Die Partie war geprägt von Dynamik und entscheidenden Momenten, vor allem in den letzten Minuten, die den Ausgang des Spiels maßgeblich bestimmten.

Frühe Führung und Dominanz des ASK Voitsberg

Der ASK Voitsberg zeigte von Beginn an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bereits in der 6. Minute verzeichnete Voitsberg eine bedeutende Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Doch nur zwei Minuten später, in der 8. Minute, erzielte Philipp Zuna per Elfmeter das 1:0 für den ASK Voitsberg. Dieser frühe Treffer gab dem Heimteam weiteren Auftrieb. In der 10. Minute konnte Asemota nach einer beeindruckenden Einzelleistung auf 2:0 erhöhen, wodurch Voitsberg früh im Spiel eine komfortable Führung erlangte. St. Anna hingegen hatte Schwierigkeiten, im Spiel Fuß zu fassen.

Dramatische Schlussphase entscheidet das Match

Obwohl St. Anna in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte und in der 69. Minute nur die Latte traf, konnte Voitsberg die Führung halten. Die Gäste drängten zwar auf den Anschlusstreffer, aber die Verteidigung von Voitsberg stand sicher. Erst in der 90. Minute gelang Anej Polak der Treffer zum 2:1, was die Spannung kurzzeitig zurück ins Spiel brachte. Doch fast unmittelbar nach diesem Tor stellte Maximilian Suppan mit seinem Tor zum 3:1 in der 90. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Sieg für ASK Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Wir können es sicher besser, gegen den Meister darf man aber schon verlieren. Gratulation generell an die Voitsberger zu dieser Saison. Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Brust, die wir erfolgreich gestalten wollen. Die Mannschaft wird hart trainieren und nächste Woche wieder Vollgas geben."

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Julian Pobinger, Marco Allmannsdorfer (K), Stefan Sulzer, Philipp Zuna, Reality Arase Asemota, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Lukas Sidar, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer



Ersatzspieler: Florian Schögl, Luka Caculovic, Nino Pungarsek, Martin Krienzer, Alexander Rother, Maximilian Suppan



Trainer: David Preiss

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz, Markus Klöckl - Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Andreas Lackner, Andre Muhr - Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Paul Kiedl, Thomas List, Nico Fabiani, Alexander Thurner-Seebacher, Florian Weiler



Trainer: Edgar Spath

Regionalliga Mitte: Voitsberg : St. Anna/A. - 3:1 (2:0)

91 Maximilian Suppan 3:1

90 Anej Polak 2:1

10 Reality Arase Asemota 2:0

8 Philipp Zuna 1:0