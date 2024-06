Gabbichler-Dreierpack bei klarem Sieg von SC Weiz gegen Tus Bad Gleichenberg

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:45

Ein spannendes und torreiches Fußballspiel zwischen dem SC Weiz und Tus Bad Gleichenberg endete mit einem deutlichen 5:2-Sieg für die Gastgeber. Die Weizer zeigten von Beginn an eine starke Leistung und setzten sich am Ende verdient durch. Im Laufe der 29. Runde der Regionalliga Mitte konnten die Zuschauer sieben Tore erleben, wobei insbesondere Lukas Gabbichler und Patrick Durlacher aufseiten des SC Weiz herausstachen.

Starker Beginn des SC Weiz

Schon in der ersten Viertelstunde der Partie konnten die Weizer einen ersten Akzent setzen. In der 16. Minute gelang Lukas Gabbichler, nach einer Vorlage von Nils Ostermann, das 1:0 für den SC Weiz. Die Gastgeber behielten die Kontrolle über das Spiel, während die Bad Gleichenberger versuchten, zurück ins Spiel zu finden. Die ersten 30 Minuten waren relativ ausgeglichen, doch die Weizer hatten ein leichtes Chancenplus.

Kurz vor der Halbzeitpause legten die Gastgeber nach: Raffael Mohr erhöhte in der 44. Minute auf 2:0, nachdem er sich mit einer schönen Einzelaktion durchsetzte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, wobei der SC Weiz das Spielgeschehen dominierte und die Gäste aus Bad Gleichenberg nur wenige Chancen zuließen.

Torspektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag für den SC Weiz. Lukas Gabbichler sorgte in der 48. Minute für das 3:0 und stellte somit die Weichen auf Sieg. Doch die Bad Gleichenberger gaben sich nicht geschlagen und konnten in der 63. Minute durch Philipp Stuber Hamm per Elfmeter-Nachschuss auf 3:1 verkürzen.

Die Weizer ließen sich davon jedoch nicht beirren und erhöhten in der 78. Minute auf 4:1. Wieder war es Lukas Gabbichler, der mit seinem dritten Tor des Abends seine starke Leistung krönte. Nur zwei Minuten später traf Patrick Durlacher zum 5:1, nachdem er zuvor als Vorlagengeber glänzen konnte. Für Durlacher war es ein besonders emotionales Tor, da es sein Abschiedsspiel für den SC Weiz war.

In der Schlussphase des Spiels wurden noch einige Wechsel vorgenommen, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. In der 88. Minute sah Noah Oke Eyawo vom SC Weiz die rote Karte, was jedoch keine Auswirkungen mehr auf den Spielverlauf hatte. In der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang Philipp Wendler noch der 5:2-Anschlusstreffer für Tus Bad Gleichenberg per Kopf.

Der Schlusspfiff ertönte in der 96. Minute und besiegelte den verdienten 5:2-Sieg für den SC Weiz. Die Gastgeber zeigten eine überzeugende Leistung und belohnten sich mit drei Punkten. Weiz hat damit in der Rückrunde unglaubliche 27 Punkte geholt. Nur Meister Voitsberg hat noch mehr Zähler geholt.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Ich denke, dass wir auf die Leistungen in der Rückrunde wirklich stolz sein können. Die Mannschaft zeigt, was sie drauf hat. Ich denke, dass wir auch verdient geownnen haben. Wir hätten sogar noch höher führen müssen. Jetzt steht noch eine Partie an und auch die werden wir versuchen, erfolgreich zu gestalten."

Aufstellungen:

Weiz: Enrico Temmel - Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig, Lukas Strobl - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Markus Stenzel, Roman Hasenhütl (K), Philipp Schellnegger - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Danijel Prskalo, Sebastian Gabbichler, Patrick Durlacher, Nicky Fatayi Brown Ugo, Noah Oke Eyawo



Trainer: Alois Hödl

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Paul Sarac, Gregor Zelko, Maximilian Kohlfürst, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Jure Perger, Moritz Holzerbauer, Leon Sres - Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Jonas Gmeindl, Damjan Poposki, Marc Geigl, Patrick Wiesenhofer



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

Regionalliga Mitte: Weiz : Bad Gleichenberg - 5:2 (2:0)

93 Philipp Wendler 5:2

80 Patrick Durlacher 5:1

78 Lukas Gabbichler 4:1

63 Philipp Stuber Hamm 3:1

48 Lukas Gabbichler 3:0

44 Raffael Mohr 2:0

15 Lukas Gabbichler 1:0