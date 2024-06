Union Gurten wacht gegen souveränen ASK Voitsberg zu spät auf

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:55

Der ASK Voitsberg konnte sich am Freitag in der 29. Runde der RL Mitte mit 3:2 gegen Union Raiffeisen Gurten durchsetzen. Die Gastgeber zeigten von Anfang an ihre Stärke und konnten früh in Führung gehen. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gäste aus Gurten gelang es Voitsberg, den Vorsprung zu verteidigen und den Sieg einzufahren.





Frühe Führung für ASK Voitsberg

Die Voitsberger starten gleich mit Vollgas ins Spiel. Bereits in der 7. Minute steht es 1:0 für die Weststeirer. Philipp Zuna macht das Tor - nachdem sich zwei Gurtener Verteidiger nicht einig waren, wer zum Ball geht. Nur sieben Minuten später baute Philipp Scheucher mit einem tollen Freistoß die Führung der Gastgeber auf 2:0 aus. Die Voitsberger dominierten in der Anfangsphase das Spiel und zeigten sich als die klar bessere Mannschaft. Doch in der 30. Minute konnten die Gäste durch Thomas Reiter per Kopf nach einem Freistoß zum 2:1 verkürzen und sorgten damit wieder für Spannung im Spiel.

Voitsberg verteidigt den Vorsprung

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel erneut an Fahrt auf. Voitsberg setzte auf frische Kräfte und wechselte in der 61. Minute gleich zwei Spieler ein: Petar Paric und Reality Arase Asemota kamen für Maximilian Suppan und Nino Pungarsek ins Spiel. Letzterer hatte sich kurz zuvor mit einem Treffer zum 3:1 in der 60. Minute mit einem schönen Schuss in die Torschützenliste eingetragen.

Union Gurten gab nicht auf und versuchte weiterhin, den Rückstand aufzuholen. Man drängte weiter auf den Anschlusstreffer und wurde in der 80. Minute belohnt: Fabian Wimmleitner erzielte per Kopf nach einer Birghuber-Flanke das 3:2. Die letzten Minuten des Spiels waren von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt, doch Voitsberg verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schluss.

Stimmen zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "In Summe war das heute absolut zu wenig. Die ersten 25 Minuten haben wir komplett verschlafen. Gegen eine solch spielstarke Mannschaft darf so etwas einfach nicht passieren. In der zweiten Halbzeit wieder ein ähnliches Bild. Man muss trotzdem sagen, dass die Mannschaft nach den Rückständen moral bewiesen hat und alles versucht hat. Trotzdem ist der Sieg für Voitsberg absolut verdient."

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Dieses Spiel war definitiv für Zuschauer sehr unterhaltsam. Wir haben spielerisch und vom Positionsspiel her eine sehr gute Leistung geboten gegen einen Gegner, der immer innerhalb der Top 4 war. Ich denke, dass der Sieg mehr als in Ordnung geht. Jetzt haben wir noch ein letztes Spiel und wollen natürlich auch in diesem Spiel wie in der ganzen Saison Zuhause ungeschlagen bleiben."

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Stefan Sulzer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Luka Caculovic, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Petar Paric, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

Union Raiffeisen Gurten: Maj Pavli - Thomas Reiter (K), Stephan Murauer, Simon Schnaitter, Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Tine Pori - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Felix Rudolf Wimmer, Felix Sickinger, Lukas Schlosser, Jakob Horner, Jonah Fröhlich, Xaver Bernauer



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Voitsberg : Gurten - 3:2 (2:1)

80 Fabian Wimmleitner 3:2

60 Nino Pungarsek 3:1

30 Thomas Reiter 2:1

14 Philipp Scheucher 2:0

7 Philipp Zuna 1:0