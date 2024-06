WAC Amateure wahren mit 3:0-Sieg in St. Anna/A. Chance auf Klassenerhalt

In einem Duell der vorletzten Runde der Regionalliga Mitte triumphierten die WAC Amateure auswärts klar mit 3:0 gegen den USV St. Anna/Aigen. Die Gäste gingen früh in Führung und ließen den Hausherren wenig Raum, sich zu entfalten. Die abstiegsbedrohten "Wölfe" wahrten mit dem sechsten Sieg im Frühjahr die Chance auf den Klassenerhalt.

Blitzstart der Gäste - vergebener Elfmeter

Die Partie begann direkt mit einem Paukenschlag: Bereits in der zweiten Minute gelang es Erik Kojzek, den Ball im Netz unterzubringen und die WAC Amateure mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer schockte die Gastgeber und setzte sie sofort unter Druck, während die Amateure sich schnell in ihrer Rolle als dominierende Mannschaft etablierten.

Die erste Halbzeit war von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 18. Minute bot sich dem USV eine hervorragende Möglichkeit zum Ausgleich, als ein Strafstoß verhängt wurde. Doch Michael Brugger konnte die Chance nicht nutzen; Simon Donner im WAC-Tor parierte den Elfmeter souverän und verhinderte den Ausgleich. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich später als entscheidend herausstellen, da es den Gastgebern nicht gelang, den nötigen Druck aufzubauen, um die Wolfsberger Abwehr ernsthaft zu gefährden.

Gruber trifft zur Vorentscheidung

Nach der Pause setzte sich das intensive Spiel fort, wobei die WAC Amateure weiterhin das Heft in der Hand hielten. In der 62. Minute griff Edgar Spath, Trainer des USV St. Anna, zu einem Doppel-Wechsel, um frischen Wind in die Mannschaft zu bringen: Paul Kiedl und Thomas List kamen für Denis Suka und Markus Klöckl ins Spiel. Diese Maßnahme brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg.

Nur zwei Minuten später erhöhten die WAC Amateure auf 2:0. Torschütze war Tobias Gruber, der nach einem präzisen Kopfball einnetzte und die Führung der Gäste ausbaute. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Heimischen, die keine Mittel fanden, die starke Defensive der Wolfsberger zu durchbrechen.

Die Amateure hingegen nutzten ihre Chancen effizient. In der 90. Minute setzte Daniel Goriupp den Schlusspunkt, als er zum 3:0-Endstand traf. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Gäste sicherten sich einen verdienten Auswärtssieg.

Die USV St. Anna konnte in diesem Spiel nicht zu seiner gewohnten Stärke finden und musste sich den clever spielenden Wolfsbergern geschlagen geben. Die frühe Führung und die konsequente Chancenverwertung der Gäste machten den Unterschied in dieser einseitigen Partie aus.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ivan (1150 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ivan mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.