4:0-Sieg: Union Gurten besiegelt Abstieg der WAC Amateure

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:01

Im letzten Spiel der Regionalliga Mitte-Saison standen sich die WAC Amateure und Union Raiffeisen Gurten gegenüber. Für die Wolfsberger ging es dabei um alles, da sie den Abstieg vermeiden wollten. Das Spiel endete jedoch mit einer herben 0:4-Niederlage, die das Abstiegs-Schicksal der WAC Amateure besiegelte.

Geduldiges Spiel beider Teams

Die Partie begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. In der 13. Minute verzeichneten die WAC Amateure dann ihren ersten Torschuss durch Kenan Muharemovic, der einen Distanzschuss abfeuerte, aber das Tor verfehlte. In den nächsten Minuten blieb das Spiel ausgeglichen, wobei beide Teams Schwierigkeiten hatten, gefährliche Torchancen zu kreieren.

In der 33. Minute mussten die WAC Amateure einen herben Rückschlag hinnehmen, als Erik Kojzek nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und seine Mannschaft damit in Unterzahl brachte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Union Gurten dann der Durchbruch. Lukas Schlosser erzielte in der 45. Minute das 0:1 für die Gäste. Flanke von rechts, der Ball fällt im Fünfer zu Boden und Schlosser stochert den Ball ins Tor. Mit diesem Rückstand gingen die Wolfsberger in die Halbzeitpause.

Union Gurten dreht auf

Nach der Pause kämpften die WAC Amateure weiter, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden. Doch Union Gurten nutzte die Unterzahl der Wolfsberger eiskalt aus. In der 50. Minute verhinderte Kenan Muharemovic mit einer wichtigen Grätsche noch das mögliche 0:2, doch das sollte nur ein kurzer Lichtblick bleiben.

In der 82. Minute erzielte Fabian Wimmleitner das 0:2 für die Gäste, was den Druck auf die WAC Amateure weiter erhöhte - ein perfekt vorgetragener Konter, Zuspiel von Pori auf Wimmleitner, der nur noch einschieben musste. Nur wenige Minuten später, in der 88. Minute, sorgte Rene Kienberger mit seinem Treffer zum 0:3 endgültig für klare Verhältnisse - er wird perfekt bedient und schiebt ein. Die Wolfsberger Amateure schienen gebrochen, und Union Gurten spielte souverän weiter.

Den Schlusspunkt setzte Felix Sickinger in der 90. Minute, als er den Ball zum 0:4-Endstand ins Netz beförderte - ein Pass von Horner auf Sickinger, der im 1:1 dem Torwart keine Chance ließ. Der Schlusspfiff in der 95. Minute besiegelte nicht nur die Niederlage, sondern auch den Abstieg der Wolfsberger.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Die erste Halbzeit war sehr zerfahren und keine Mannschaft konnte sich wirklich gefährliche Chancen erarbeiten. Der Ausschluss spielte uns natürlich in die Karten und das 1:0 fiel zu einem perfekten Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit ließen wir nichts mehr zu und nach dem 2:0 war das Spiel entschieden."

Aufstellungen:

WAC: David Franz Skubl, Kenan Muharemovic, Florent Hajdini, Michael Leon Schweiger, Michael Brugger (K), Tobias Gruber, Erik Kojzek, Niklas Pertlwieser, Emanuel Ofori Agyemang, Michael Novak, Daniel Goriupp

Ersatzspieler: Elias Müller, Lorent Ademi, Armin Karic, Marco Modritsch, Nico Six, Michael Zuo

Trainer: Nemanja Rnic

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Thomas Reiter (K), Simon Schnaitter, Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Rene Wirth - Lukas Schlosser, Fabian Wimmleitner

Ersatzspieler: Maj Pavli, Rene Kienberger, Xaver Bernauer, Jakob Horner, Felix Ratzinger, Tine Pori

Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: WAC A. : Gurten - 0:4 (0:1)

91 Felix Sickinger 0:4

88 Rene Kienberger 0:3

82 Fabian Wimmleitner 0:2

46 Lukas Schlosser 0:1