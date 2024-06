ASK Voitsberg krönt die Saison mit einem Sieg über die SPG Wels

Details Freitag, 07. Juni 2024 23:24

Am letzten Spieltag der Regionalliga Mitte setzte sich der ASK Voitsberg souverän gegen die Gäste von SPG HOGO Wels mit 2:0 durch. Bereits zur Halbzeit lag das Team aus Voitsberg dank eines Tores von Alexander Rother in Führung, bevor Philipp Zuna in der zweiten Hälfte den Sieg besiegelte. Die Welser verpassen damit den Vizemeistertitel. Voitsberg bleibt mit diesem Erfolg die gesamte Saison über zuhause ungeschlagen.

Doppeltes Verletzungspech und späte Führung

Nur zwei Minuten mussten die 1300 Zuschauer in Voitsberg auf die erste Top-Chance warten. Nach einer Balleroberung tankte sich Valentin Akrap durch, doch scheiterte an Keeper Schlögl im ASK-Kasten. Dann erwischte es die SPG gleich doppelt: In der 5. Minute knickte Jonas Schwaighofer um und musste verletzt ausgewechselt werden. Wenig später konnte auch Hector Galiano nicht mehr weitermachen. Nach den Verletzungsschocks beruhigte sich die Partie erstmals, ehe nach über einer halben Stunde Valentin Akrap die nächste Chance vorfand, doch erneut an Keeper Schlögl scheiterte. Den ersten Abschluss der Gäste konnte Wels-Keeper Duna nach 40 Minuten aber ohne Probleme entschärfen. Kurz vor dem Pausenpfiff dann große Aufregung: Nach einem Handspiel von Gabric gab es Strafstoß für die Steirer. Alexander Rother vollstreckte vom Punkt und brachte die Hausherren damit in Führung.

Zuna sichert den Sieg

Nach der Halbzeitpause war die Partie etwas ausgeglichener. In der 70. Minute war es dann Philipp Zuna, der für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem Ballverlust der Welser ging es schnell über die Seite. Der Stanglpass fand Zuna, der den Ball im Kasten unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Dieses Tor nahm den Gästen den Wind aus den Segeln und gab dem ASK Voitsberg die nötige Ruhe, das Spiel kontrolliert zu Ende zu bringen. Eine Chance fanden die Gäste in der Schlussphase zwar noch vor, doch der Abschluss von Hannes Huber ging knapp am Kreuzeck vorbei. Nach 95 Minuten war Schluss und der ASK Voitsberg verabschiedet sich mit einem souveränen 2:0-Heimsieg über die SPG Wels in die 2. Liga. Die Gäste aus der Messestadt verpassen knapp die Vizemeisterschaft und werden in der Endtabelle Dritter.

Stimme zum Spiel

Emin Sulimani (Trainer SPG Wels): "Es war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten. Wir hatten nur vier Ersatzspieler mit und mussten nach 20 Minuten schon zweimal verletzungsbedingt tauschen. Nichtsdestotrotz waren wir super im Spiel und hatten einige Chancen. In der ersten Halbzeit haben wir es verabsäumt, die Führung zu erzielen, und kassierten schlussendlich kurz vor der Halbzeit den Gegentreffer per Elfmeter. Die zweite Halbzeit war dann etwas ausgeglichener. Ich finde trotzdem, dass es trotz acht Ausfällen eine gute Leistung meiner Mannschaft war. Ich möchte an dieser Stelle noch Voitsberg recht herzlich zum Meistertitel gratulieren. Sie sind eine sehr gute spielerische Mannschaft, waren die gesamte Saison über konstant und wurden verdient Meister."

Aufstellungen

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Luka Caculovic (K), Philipp Zuna, Reality Arase Asemota, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Petar Paric, Martin Salentinig, Stephan Palla, Alexander Rother



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Stefan Sulzer, Lukas Sidar, Elias Jandrisevits, Dominik Kirnbauer, Maximilian Suppan



Trainer: David Preiss

WSC Hertha: Indir Duna - Hector Galiano Luna, Stefan Holzinger - Luca Tischler, Belmin Cirkic, Alexander Mayr, Simon Gasperlmair (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Valentin Akrap, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Bojan Mustecic, Erol Zümrüt, Michael Oberwinkler, Josip Gabric



Trainer: Emin Sulimani

Regionalliga Mitte: Voitsberg : SPG HOGO Wels - 2:0 (1:0)

70 Philipp Zuna 2:0

45 Alexander Rother 1:0

Foto: RIPU

F.H.